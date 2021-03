Se billedserie Under corona-krisen har mange af rådhusets ansatte arbejdet hjemme, og det vil mange af dem fortsat gerne have mulighed for. Derfor skal de erfaringer bruges, når det nye rådhus i Høje Taastrup C skal indrettes. Illustration: COWI og PLH Arkitekter

Nyt rådhus skal indrettes til nye arbejdsformer: Flere vil arbejde hjemme

Taastrup - 26. marts 2021 kl. 06:29 Kontakt redaktionen

Corona-tiden har givet mange erfaringer med hjemmearbejde, og de kommer sandsynligvis til at strække sig langt ind i fremtiden - også for ansatte i Høje-Taastrup Kommune.

- Der kan siges meget skidt om det seneste år - og med rette. På plussiden står, at vi har fået nye erfaringer med fremtidens arbejdsmarked. Vi sætter nu et pilotprojekt i gang med at undersøge, hvordan vi får det bedste fra tiden med hjemmearbejde med over på den anden side af coronaen, siger Lars Holte, kommunaldirektør i Høje-Taastrup Kommune.

Målsætningen er ifølge Lars Holte klar; Høje-Taastrup Kommune skal være en moderne og endnu mere attraktiv arbejdsplads, som kan tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Derfor skal kommunen følge med tiden og tilpasse arbejdsvilkårene, så de opleves fleksible, attraktive og effektive for både medarbejdere og ledere.

Direktionen har derfor ønsket at undersøge, om medarbejderne har interesse for at arbejde hjemmefra fremover, og hvilke fordele de ser. I arbejdet vil kommunen ligeledes trække på erfaringerne om hjemmearbejde fra nogle af kommunens store lokale private virksomheder.

De fleste vil gerne En spørgeskemaundersøgelse hos medarbejderne på rådhuset har vist, at 97 procent af de medarbejdere, som har mulighed for at arbejde hjemme, også ønsker at arbejde hjemmefra i større eller mindre omfang fremadrettet. Medarbejderne peger blandt andet på, at hjemmearbejde giver bedre mulighed for fordybelse, bedre mulighed for at arbejde effektivt og mere fleksibilitet.

82 procent vil gerne arbejde fast 1-2 dage hjemme, mens 15 procent svarer, at de gerne vil arbejde hjemmefra af og til. Kun 3 procent afviser ideen.

- Det er en vild høj interesse for at få indrettet sit arbejdsliv på en ny måde. Det tager vi nu bestik af og gennemfører et pilotforsøg. Forsøget kommer til at strække sig over to måneder, når vi altså er fysisk tilbage på rådhuset igen, siger Lars Holte.

Påvirker nyt rådhus Resultaterne og den efterfølgende stillingtagen til rammerne for hjemmearbejde skal kobles med indretningsprojektet på det nye rådhus, som Høje-Taastrup Kommune er ved at opføre. Her vil man forholde sig til pilotforsøgene, inden der træffes endelig beslutning om indretningsplaner og inventarudbud.

- Antal hjemmearbejdsdage bør bero på funktion og typer af opgaver. Det kan også bero på den enkelte medarbejders kompetencer og udviklingsområder. Der kan derfor være behov for at differentiere imellem teams og mellem medarbejdere, siger Lars Holte.

Afslutningsvis bliver pilotprojektet evalueret, inden modellen for fremtidens hjemmearbejde i Høje-Taastrup Kommune fastlægges.

I evalueringen ses der blandt andet på medarbejdernes trivsel, produktivitet og kvalitet i opgaveløsningen, arbejdsmiljø samt vilkår for ledelse.

