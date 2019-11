Se billedserie Folkeklubben giver koncert i Hedeland den 22. august 2020 sammen med Søren Huss og Jung. Foto: PR

Nyt partnerskab trækker store navne til Hedeland

Taastrup - 29. november 2019 kl. 13:02 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Folkeklubben, Søren Huus, Pernille Rosendahl, Danmarks Underholdningsorkester og Noah.

Det er bare nogle af de store navne, man kan opleve til sommer i amfiteatret i Hedeland Naturpark.

Musikstedet Gimle i Roskilde og Kulturhusene i Høje-Taastrup Kommune er nemlig gået sammen om at arrangere to koncerter i de flotte omgivelser, og det er lykkedes at tiltrække nogle af de største navne på den danske musikscene under navnet »Musik i Hedeland«.

Lørdag den 22. august er der således koncert med Folkeklubben, Søren Huss og Jung, som byder på en perlerække af deres danske hits.

Pernille Rosendahl lægger vejen forbi Hedeland den 23. august 2020 som en del af koncert-oplevelsen Sound of Symphony. Foto: Kenn Thomsen



Den 23. august kan man opleve Sound of Symphony, der er et samarbejde mellem Danmarks Underholdningsorkester og fire solister, nemlig Burhan G, Noah, Pernille Rosendahl og Hush. Det er et unikt koncertformat, der forener rytmisk musiktradition med symfonisk lyd i en række open air-koncerter rundt omkring i landet, og til sommer lægger de altså vejen forbi Hedeland.

Sound of Symphony strækker sig over tre timer, og der er plads til stemningsskift og kunstnerisk fordybelse, når de fire artister én efter én fortolker egne musikhits og synger med på hinandens numre i forening med Danmarks mest anerkendte symfoniske orkester.

- En fantastisk ramme Lars Sloth, leder for spillestedet Gimle og Peter Mark Lundberg, teaterleder for Taastrup Teater & Musikhus er og meget for samarbejdet, og det program de har stablet på benene til august:

- Amfiteatret i Hedeland er et fantastisk ramme for live koncerter, og vi har begge forelsket os i stedet. Vi drømmer om hvert år at kunne tilbyde vores publikum store oplevelser under åben himmel, for smukkere rammer kan man simpelthen ikke forestille sig til livemusik, siger Peter Mark Lundberg fra Taastrup Teater & Musikhus.

Der bliver hvert år opført opera i amfiteatret i Hedeland - i sommeren 2020 kommer der også to store kocerter. Foto: Anders Ole Olsen



- På Gimle er vi rigtig glade for, at vi i et stærkt samarbejde med Taastrup Teater og Musikhus kan præsentere unikke live koncerter i en så utrolige smukke rammer som Hedeland Amfiteater. Vi glæder os til samarbejdet og til fantastiske koncerter, Lars Månsson Sloth, Gimle.

Kulturforeningen Kul'tour i Taastrup har også en fod inde i samarbejdet, og derfor bliver de to koncerter også en del af Kul'tours årlige Kul'tour-program.

Billetsalget gik i gang fredag den 29. november klokken 12.00, og kan købes på www.musikihedeland.dk.

Man har mulighed for at købe billetter til de enkelte koncerter, men hvis du vil opleve begge to, så er der også mulighed for at købe partout-billet og samtidig få lidt rabat.