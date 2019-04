Se billedserie Sådan er den foreløbige vision for det parkstrøg, der skal binde Høje Taastrup Station og City2 sammen i den nye bydel Høje Taastrup C. Den grå bygning nederst i billedet er City2, og lige nord for det kommer parkstrøget og herefter de mange nye boliger og kontorer, der skal bygges. Illustration: COBE

Nyt parkstrøg skal være »verdens længste legeplads«

Taastrup - 02. april 2019 kl. 12:57 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Én kilometer med masser af muligheder for leg, bevægelse og ophold for mennesker i alle aldre.

Det er intentionen med det grønne parkstrøg, der skal skabes i den nye bydel Høje Taastrup C, og som skal være med til at binde Høje Taastrup Station og City2 bedre sammen.

»Verdens længste legeplads«, blev det kaldt, da der mandag var borgermøde om udviklingen af parkstrøget i City2, hvor en lille gruppe borgere var mødt op for at give deres ideer til, hvad parkstrøget skal indeholde.

Der bliver anlagt fem områder i parkstrøget, der alle indbyder til aktiviteter for store og små. De fem områder har fået arbejdstitlerne Trylleskoven, Kyssebakken, Lunden, Dalen og Vildengen.

Trylleskoven er området længst mod vest og tættest på stationen, og her var forslagene fra de fremmødte blandt andet at lave området kuperet med forskellig beplantning, en naturlegeplads, siddemuligheder og overdækning.

Længere mod øst og lige ved siden af det kommende nye rådhus, skal Kyssebakken ligge. Her var der ideer om at lave en pavillon, »Den hvide bro«, et hjertetræ, hvilepladser, kirsebærtræer og masser af blomster. Borgmester Michael Ziegler har tidligere udtrykt ønske om, at Kyssebakken måske kunne blive et sted, man kunne foretage vielser for dem, der ønsker det.

Sydøst for Kyssebakken kommer Lunden, hvor der er planer om at lave masser af opholdspladser og også en del af den skateboardbane, der bliver en af de gennemgående elementer i parkstrøget.

Ved siden af Lunden kommer Dalen, som kommer til at ligge lige foran City2's blå indgang. Her er der blandt andet planer om at etablere en boldbane, og i går kom der forslag om at etablere et cafémiljø, markedsplads og et amfiteater.

Længst mod øst kommer Vildengen til at ligge. På grund af områdets placering vil det være vådt, og derfor er ideen at etablere det som et vådområde med masser af natur. Ideerne til området var blandt andet at sørge for spiselige planter og blomster (og skilte hermed) og lave en bro over vådområdet.

Andre ideer til parkstrøget var at lave en udendørs skøjtebane og sørge for mulighed for vandleg om sommeren.

Folkene bag udviklingen af Høje Taastrup C var glade for de fremmødte borgeres input, og man regner med, der kommer en mere konkret plan for parkstrøget hen over sommeren.

