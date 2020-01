12 potentielle bisiddere var mødt frem for at blive klogere. Det er borgerrådgiver Bettina Post, der sidder for bordenden. Privatfoto

Nyt netværk endelig i gang: Nu kan du få støtte når du skal til møde med kommunen

Taastrup - 20. januar 2020 kl. 06:06 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det nye bisidder-netværk i Høje-Taastrup er nu i gang.

Det skete ved et arrangement på Café Paraplyen, hvor mennesker, der kunne være interesseret i at være bisiddere, var mødt op.

Ved mødet var borgerrådgiver Bettina Post inviteret som særlig gæst, og hun fortalte om de mange forskellige opgaver, hun har, hvor hun hjælper mennesker, der føler sig i klemme i forhold til kommunen.

Hun havde et særligt fokus på jobcenteret, men understregede, at hendes arbejdsområde er kommunen generelt. Hun hilser private og frivillige bisiddere meget velkommen og ser dem som en aflastning for hendes arbejde.

Blandt de fremmødte var der stort behov for at opklare, hvilken opgave de er på vej ind i, idet de fleste ikke før har prøvet at være bisiddere. De, der allerede er bisiddere, gjorde, hvad de kunne for at afdramatisere opgaven:

- Hold fast i, at det vigtigste er at være øre og øje for det menneske, der gerne vil have en med til mødet med det offentlige. Spørg, når man ikke forstår og så ellers moralsk støtte borgeren. Det kræver ingen særlig uddannelse - kun åbenhed og medmenneskelighed.

Selvom de fleste blev beroliget, understregede alle, at de gerne vil blive bedre klædt på til opgaven. Derfor blev det besluttet, at når bisiddernetværket igen mødes, vil det være som en slags kursus for bisiddere.

Selvom det primært er i forhold til jobcentret, der er mest behov for bisiddere, blev det understreget, at det må gælde i alle forhold, hvor nogen kan have behov for en støtte i mødet med det offentlige.

Ønsker man at gøre brug af en bisidder eller selv blive en del af netværket kan man rette henvendelse til Café Paraplyen enten på mail ktn@kfumsoc.dk eller på telefon 50456717.