Se billedserie Så futter minitogene igen på Brandhøjbanen, hvor der denne sæson er indført mundbind, håndsprit og afstand efter der sidste sæson var lukket helt ned. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Nyt minitog klar til at køre på Brandhøjbanen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Nyt minitog klar til at køre på Brandhøjbanen

Taastrup - 31. maj 2021 kl. 15:39 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen

Forestil dig et miniature togunivers omgivet af træer, græs og søer, med alle lydene og duftene fra et fuldvoksent baneanlæg. Tilsæt en flok engagerede voksne mænd, der står klar til at fortælle om banen eller give en tur på et af de ventende tog.

Nu er Brandhøjbanen i Hedeland genåbnet, og det har de frivillige på banen i den grad glædet sig til, for anlægget har været lukket for gæster i en hel sæson sidste år grundet covid-pandemien.

- Vi har lige fået godkendelsen fra Teknologisk Institut, så nu må vi igen i denne sæson køre med publikum. Vi har det rigtig fint med at åbne, selvom der følger en masse praktiske gøremål med i form af godkendelser, der skal fornyes hvert år, lyder det fra Preben O. Nielsen, som er banens kasserer og en af de frivillige togentusiaster, man som publikum møder, når man kommer på besøg.

Kassereren hæfter sig ved, at der med de faste årlige udgifter til teknisk godkendelse af bane og materiel, forsikringer og strøm nu er nødvendigt at få en god sæson 2021 med billetindtægter i kassen efter et 2020 uden publikum.

Klar med håndspritten

Brandhøjbanen er et minijernbaneanlæg, hvor minitog bygget af banens medlemmer kører på en 1200 meter strækning, der ligger i et naturskønt område med udsigt til det øvrige Hedeland. Alle lokomotiver er bygget omhyggeligt op, så de i korrekt størrelsesforhold ligner mindre udgaver af deres forbilleder. De har en størrelse, så man kan sidde ovenpå med et ben på hver side. Der er både tog med damp, diesel og motordrevne på anlægget, ligesom man også finde en station, drejeskive, tunnel og bro på området.

Banen har netop haft første køredag og er naturligvis genåbnet med alle nødvendige forholdsregler, idet der er sat skilte og håndsprit op, og passagererne ledes rundt uden at støde på hinanden ved på- og afstigning ved hjælp af ophængte kæder. Der er ekstra personel til at afvikle køredagene, sådan at togsæderne eksempelvis vaskes af mellem hver køretur, og folk, der ikke er sammen afsted kan sidde med afstand.

Det fortæller Preben O. Nielsen.

- Vi har afholdt en generalprøve inden sæsonstarten med kørsel af togene, så vi får trænet de nye tiltag, såsom vask af sæder mellem hver køretur. De fleste af os frivillige er jo oppe i årene og har derfor fået vores vacciner. Alligevel går vi med mundbind eller skjolde og holder afstand for en sikkerheds skyld, siger han.

Fejrer fars dag Som noget nyt i år fejrer Brandhøjbanen fars dag, der traditionen tro er den 5. juni, ved at børn op til 16 år kører gratis med minitogene i dagens anledning. Denne dag kan alle fædre og bedstefædre derfor tage familiens mindste med ud til banen og få en hyggelig dag sammen.

Til sæsonopstarten præsenterer banen et nyt lokomotiv, som medlemmerne har færdiggjort i vinterhalvåret.

- Vi har bygget et helt nyt amerikansk dieseltog F7. Det har vi færdiggjort i vinters og har netop fået det godkendt til publikumskørsel. Derudover er det de velkendte tog, vi kører med. Heriblandt det populære IC3-tog. De forskellige vogne har fået en kærlig overhaling, så de hver især nu har nyt betræk, ny bund, og teknikken på togene er gået efter, siger Preben O. Nielsen.

Desuden har holdet af togentusiaster færdiggjort et ekstra tilkørselsspor og et stationsspor her i foråret, så det er muligt at køre med flere tog ad gangen.

Det praktiske Brandhøjbanen i Hedeland ligger på Brandhøjgårdsvej 20. Hvis man som besøgende er over 15 år, skal man vise gyldigt coronapas eller en negativ coronatest, der er højst 72 timer gammel, ligesom man skal være iført mundbind.

Denne sæson er de resterende køredage som følger: lørdag 5. juni (fars dag), søndag 13. juni, søndag 27. juni, søndag 11. juli, søndag 25. juli, søndag 15. august, søndag 29. august, søndag 12. september.

Alle dage køres der mellem klokken 11 og 16. Bemærk at betaling sker enten via MobielPay eller kontant. Man er meget velkommen til at tage madpakken med. Der er borde og bænke. De Gule Spejdere sælger is og vand fra deres bod på området. Find flere detaljer på hjemmesiden www.brandhojbanen.dk

relaterede artikler

Startede i en grusgrav: 35 år med minitog og skinner 09. august 2019 kl. 05:25

De små tog kører i Hedeland 27. juni 2019 kl. 09:14

Brandhøjbanen begynder sommersæsonen 22. maj 2019 kl. 09:16