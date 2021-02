Før var der et fodgængerfelt ved krydset Høje Taastrup Vej og Kuldyssen, men det er nu udskiftet med et lyskryds efter flere alvorlige ulykker. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Nyt lyskryds på omstridt vej er i sort

Taastrup - 01. februar 2021 kl. 15:57 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Lyskrydset på Høje Taastrup Vej ved Kuldyssen har været i sort siden i torsdags.

Her på redaktionen fik vi en henvendelse om, at det relativt nye lyskryds, der blev etableret i september og oktober sidste år, var ude af funktion og dækket til med gul plastik.

Det bekræfter Lars Koch, vejchef i Høje-Taastrup Kommune.

- Det er rigtigt nok. Det gik galt i torsdags, men de er i gang med at rode med det nu, så min forventning er, at det virker igen i dag eller senest i morgen, siger Lars Koch.

Han har ikke helt overblikket over, hvad der er galt, men fortæller, at elektrikere er i gang med at rode med det.

- Ni ud af ti gange hjælper det at slukke og tænde dem igen, men her skal der så lidt mere til, fordi det har noget med elforsyningen at gøre. Normalt ville jeg vide, at det var sket, fordi vi sidder tæt på hinanden, men vi arbejder også hjemme, så informationerne når ikke så hurtigt rundt, siger Lars Koch.

Lars Koch fortæller, at man satte gule poser på, for at politiet ikke skulle bekymre sig om, at de var i gang med at blive udbedret.

Det er ikke, fordi vi her på redaktionen skriver om hver gang et lyskryds er i sort. Men krydset på Høje Taastrup er etableret for nylig efter der flere gange har været ulykker.

Det blev besluttet i februar 2020 efter en undersøgelse blev sat i gang, fordi der efteråret inden skete to uheld i fodgængerfeltet på Høje Taastrup Vej ved Kuldyssen.

I 2014 blev en ændre dame påkørt og dræbt samme sted.

I en midlertidig periode med hastighedsgrænsen sat ned til 50 km/t ved fodgængerfeltet, Men nu er hastighedsgrænsen igen på 60 km/t

