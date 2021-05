Se billedserie Det nye læringshus i Nærheden må vente lidt med at få nyt navn. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Nyt læringshus tættere på nyt navn: Her er forslaget

Taastrup - 03. maj 2021 kl. 16:00 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Tirsdag aften skal institutions- og skoleudvalget i Høje-Taastrup Kommune tager stilling til, hvad den nye skole og institution i Nærheden skal hedde.

Efter at udvalget har holdt møder med brugerbestyrelserne på skolerne og klubberne, der skal have deres gang i området, er administrationen nu kommet frem med et forslag til et navn til skolen.

Navnet skal erstatte det navn, der har været brugt som arbejdstitel hidtil: Læringshus Nærheden.

Mødet med brugerbestyrelserne blev holdt den 26. april, og på baggrund af drøftelserne her er administrationen kommet med forslag om, at den nye skole og institutioner skal hedde »Læringshuset«.

Også andre forslag På mødet kom også en række andre forslag til navne frem, fremgår det af et notat til sagen.

Læringshuset Hedehusene, Børnehuset/Børneungehuset. Nærlotteheden Skole, Multihuset i Nærheden, Læringshuset Nærheden, Sejlbjerg Skole og Læringshuset Hartmannsminde.

Men administrationen forslag altså, at det nu hus blot skal hedde »Læringshuset«.

Sagen var første gang på dagsordnene i institutions- og skoleudvalget i april, men her valgte udvalget at udsætte sagen om det nye navn til huset, der både indeholder skole, daginstitutioner og klub.

I stedet skulle fem medlemmer af udvalget holde møder med bestyrelser fra klubber, skole og eventuelt daginstitutioner for at få input til at finde et navn, der enten rummer alle tre dele eller tre forskellige navne.

- Vi ønsker at inddrage bestyrelserne, altså brugerne, i beslutningen, som vi også gjorde, da Ole Rømer-Skolen skulle have sit nye navn. Vi håber, at det er på plads inden sommerferien, sagde Kurt Scheelsbeck (K), formand for institutions- og skoleudvalget i Høje-Taastrup Kommune.

Han var selv blandt de fem udvalgsmedlemmer, der skal mødes med bestyrelserne.

Ikke med på navnet Thomas Bak (S) var også med på mødet.

- Jeg er helt med på, at vi skal inddrage brugerne, sagde Thomas Bak, der dog mente, at det var lidt for meget af det gode, at sætte sig sammen med bestyrelserne, men valgte dog at stemme for at udsætte sagen og sætte sig sammen med brugerbestyrelserne.

»Læringshus Nærheden« har været en arbejdstitel for det nye byggeri, der står klar efter efterårsferien. Da navnet er blevet kendt i mange kredse, anbefalede administrationen, at man gjorde navnet officielt, men det var politikerne altså ikke med på, og nu er de forskellige brugere af huset så blevet hørt inden beslutningen skal træffes.

Det glædede også udvalgsmedlem Emil Viskum (EL).

- Jeg er glad for at institutions og skoleudvalget har besluttet ikke at stå fast på Læringshus Nærheden, men har valgt at inddrage brugerne, skrev han i et opslag på sin Facebook-profil efter udvalgsmødet i april.

Når navnet er endeligt besluttet af byrådet, træder det i kraft fra 1. august 2021. Selve bygningen er klar til at blive taget i brug efter efterårsferien i år.

