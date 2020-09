TIK Gymnastik har et tilbud for børn og voksne på Parkskolen i Taastrup. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Nyt koncept gør det nemt at være aktiv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt koncept gør det nemt at være aktiv

Taastrup - 19. september 2020 kl. 11:56 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Har du lyst til at have det sjovt sammen med dit barn eller barnebarn, men svært ved at få det til at passe ind hver uge i en hel sæson?

Så har TIK-Gymnastik det perfekte tilbud med Aktiv Mandag.

- Vi fik muligheden for at lave et meget fleksibelt og uforpligtende tilbud til børn og voksne. Her kan børn (3-8 år) og voksne nemlig være med, når det passer ind i hverdagen. Der er ingen forpligtelse til at deltage hver gang. Eneste krav er, at man er frisk på at have det sjovt sammen, siger Britta Hald, der er instruktør i TIK Gymnastik.

Hver mandag frem til jul er der »Aktiv Mandag« i salene på Parkskolen i Taastrup. På grund af corona-retningslinjerne er det dog nødvendigt at melde sig til de mandage, man vil med. Det koster 25 kroner pr. barn, som man betaler med mobilepay. Indholdet er forskelligt fra gang til gang, men der er garanti for en god oplevelse.

- Vi har nogle super dygtige instruktører klar til at sætte gang i en masse forskellige aktiviteter, som spænder vidt fra tumletik og tons til yoga og dans. Det er tilmed gratis for den voksne, som så kan glæde sig til at få trænet både lattermusklerne og kroppen. På gymnastikforeningens Facebook-side bliver programmet for hver mandag offentliggjort, siger Sandra Røgilds, der er instruktør i TIK Gymnastik.

En ny sæson er begyndt, og i TIK Gymnastik er der styr på coronaregler og anbefalinger. Det betyder, at alle kan træne med ro i sindet.

- Vi har arbejdet på højtryk i bestyrelsen for at få det hele implementeret til sæsonstart. Det er dejligt, at vores instruktører også har mod på at prøve noget helt nyt, selvom der er mange andre nye ting at forholde sig til. På den måde kan vi glæde os til en sæson med en god kombination af det, vi kender, og noget helt nyt, siger Jette Poder, der er formand for TIK Gymnastik.