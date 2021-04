Der kommer igen til at være en kiosk i City 2, når Jerry?s åbner den 1. maj. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Nyt koncept åbner i City 2 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt koncept åbner i City 2

Taastrup - 30. april 2021 kl. 11:51 Kontakt redaktionen

Et helt nyt koncept åbner i City 2.

Det sker på lørdag, når kioskkonceptet Jerry's åbner i centeret, der i snart et år har været uden en centerkiosk.

Jerry's åbner i de lokaler, der i mange år husede Kiosk Bien.

Det er to erfarne detailfolk, der åbner den nye kiosk i City 2.

Den ene partner Jens Gliese Hylleborg har snart 20 års erfaring som butikschef for nogle af hovedstadens travleste tankstationer og i de seneste seks år som købmand i 7-Eleven.

Det er netop den erfaring, der kommer til at præge kiosken i City 2, som ejerne konsekvent omtaler som en conveniencebutik.

- Vi vil gerne skabe en butik hvor både kunder og medarbejdere i centeret kan få opfyldt deres behov for et hurtigt og godt måltid, der nemt kan nydes, mens man hygger sig i centeret. Der vil være fokus på god, friskværnet økologisk kaffe to-go til en fornuftig pris, frisksmurte sandwiches, sunde salater, hotdogs og et stort udvalg af is, foruden 12 kamre slush ice og 200 slags bland-selv-slik samt almindelige velkendte kioskvarer, lyder det fra folkene bag Jerry's.

Den anden partner i kiosken er Jerry Porsborg, som gennem mange år har haft butik på Algade i Roskilde. Det er ham, der, lægger navn til kiosken, men det er Jens, man oftest vil møde bag disken.

På Jerry's Facebook side, der hedder (Jerry's - Kiosk med et smil«, kan man følge butikken. Hvorfor det lige er kiosk med et smil, giver partnerne et bud på.

- Det er både en forpligtelse for os selv og vores medarbejdere, lige såvel som det er et signal til vores kunder. Smilet betyder bare så meget mennesker i mellem og det at blive set og smilet til kan gøre forskellen på en god dag. Når folk kommer ind i en kiosk er de som udgangspunkt sultne, tørstige, eller på jagt efter en lottogevinst. De er på måske på vej til at forkæle sig selv med lidt guf. Selvfølgelig skal de have et smil med på vejen, lyder det.

Kiosken slår dørene op lørdag den 1. maj og kommer til at følge City 2s åbningstider, og man søger stadig medarbejdere.

relaterede artikler

Desperate tider skaber nye løsninger i shoppingcenter 08. marts 2021 kl. 11:26

Klar til mandag: Store butikker slår dørene op 26. februar 2021 kl. 15:43

Der er stadig liv i shoppingcenter - og nye butikker på vej 10. februar 2021 kl. 13:47