Nyt koncept: Sæt boligen til salg nu - vent med at betale for rapporterne

Som noget helt nyt behøver man ikke at betale for tilstandsrapport, el-installationsrapport og energimærke udarbejdet af en bygningssagkyndig, hvis man beder sin lokale Home-mægler rekvirere rapporterne.

Normalt skal rapporterne betales inden for 30 dage, oplyser Home Taastrup og Hedehusene. Men vælger man Home-kædens nye koncept, »home Premium«, får man lov at vente med betalingen, til ens bolig er solgt.

»Der er, som alle ved, en del udgifter forbundet med at sælge bolig og flytte, men med vores nye koncept, har man altså mulighed for at udskyde betaling af tilstands- og elinstallationsrapport samt energimærke, til der er fundet en køber,« siger Anne Crone som er indehaver af Home Taastrup og Home Hedehusene.

Rapporterne skal dog senest betales efter 12 måneder, eller hvis boligen tages af markedet, understreger Anne Crone.

Tilstands- og el-installationsrapporten er, modsat energimærket, ikke lovpligtige for helårshuse og sommerhuse, men de to rapporter er nødvendige, hvis man vil undgå at hæfte for skjulte fejl og mangler ved boligen i op til ti år efter handlen.

Men Homes nye tiltage får man blandt andet også et tillæg til tilstandsrapporten, som kaldes »Home SundhedsAttest«. Her får køberne for eksempel tryghed i forhold til prissætning af, hvad det koster at udbedre eventuelle K2 og K3 skader på boligen.

»En home SundhedsAttest giver køberne en større indsigt i huset og ekstra tryghed, og den kan gøre forhandlingen med køber mere kvalificeret og effektiv for sælger,« siger Anne Crone og fortæller videre, at boligejeren, der sælger, også får lejlighed til at fremhæve særlige fordele og forhold ved huset i SundhedAttesten.

Skulle boligen - mod forventning - ikke være solgt i løbet af de seks måneder, som rapporterne gælder, tilbydes boligsælgere, der vælger »Home Premium« desuden en gratis fornyelse af tilstandsrapporten, hvis huset fortsat er til salg hos Home. Ligeledes tilbydes en gratis fornyelse af el-rapporten efter 12 måneder, hvis det skulle blive nødvendigt.