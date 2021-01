Hedehusene og Taastrup Bibliotek tilbyder nu, at man kan bestille og hente bøger i døren. Foto: Kenn Thomsen

Nyt initiativ: Sådan kan du låne bøger på biblioteket, selvom der er lukket

Stort set alt er lukket ned. Det gælder også kulturinstitutioner som for eksempel bibliotekerne.

Men nu har bibliotekerne i Høje-Taastrup Kommune fundet på et nyt initiativ, der gør, at man kan hente og aflevere bøger, selvom, der er lukket på biblioteket.

God og forsvarlig løsning

Byrådspolitiker og formand for fritids- og kulturudvalget i Høje-Taastrup Kommune oplyser på sin Facebook-profil, at hun for nylig fik en henvendelse, som hun rykkede på.