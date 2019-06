Pårørende til syg eller svækkede ægtefæller kan blive aflastet ved hjælp af ny ordning fra Ældre Sagen. Foto: Thomas Olsen

Nyt initiativ: Aflast pårørende til syge ældre

Taastrup - 11. juni 2019 kl. 15:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ældre Sagen i Høje-Taastrup har for et halvt års tid siden startet en ny aktivitet op, hvor man aflaster ægtefæller til syge og/eller svækkede borgere i borgeres eget hjem.

Står man i den situation, at man har brug for hjælp til aflastning i forbindelse med et sygt eller svækket familiemedlem i et par timer om ugen, så man kan få et hvil i dagligdagen, så kan Ældre Sagen i Høje-Taastrup være behjælpelig med det.

På et tidspunkt i løbet at livet kommer flere af os i berøring med familiemedlemmer eller bekendte, der er svækket af forskellige sygdomme. I disse situationer kan det have store konsekvenser for den pårørende, at være bundet til den syge, da de som oftest ikke kan forlade hjemmet og efterlade den syge alene.

Disse familier kan Ældre Sagen i Høje-Taastrup hjælpe.

- Vi påtager os at sidde sammen med den syge i borgerens eget hjem, så den pårørende trygt kan forlade hjemmet nogle timer en gang om ugen, vel vidende, at den syge er i gode hænder. Vi er mange i Høje Taastrup, der brænder for at hjælpe disse familier, så man som pårørende kan få et pusterum til at foretage sig ting for sig selv, som for eksempel at komme til frisør, købe ind og lignende, lyder det fra Ældre Sagen.

Er man interesseret i at blive aflastet som pårørende kan man få mere information ved at kontakte Susanne Gynde på tlf. 2275 5443.