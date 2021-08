Jørgen Kolter, formand for Taastrup FC, måtte tænke hurtigt og stable et nyt trænersetup på banen på kort tid. Foto: Kasper Ellesøe

Nyt hold og ny træner på et døgn

Taastrup - 17. august 2021 kl. 06:57 Af Steffen Kristiansen Kontakt redaktionen

Godt et døgn, det var hvad Taastrup FC med formand Jørgen Kolter Jensen i front havde til at reetablere klubbens seniorførstehold hos herrerne forud for fredag aftens sæsonstart i sjællandsserien mod Roskilde Boldklub i Taastrup Idrætspark.

Begge hold er nedrykkere fra danmarksserien.

Torsdag eftermiddag kom nemlig den uventede melding fra cheftræner Morten Skovby og assisterende træner Jimmi Nymann Falk om, at de ikke længere kunne se sig selv i klubbens koncept omkring førsteholdet, og derfor stoppede med øjeblikkelig virkning.

Med blot et par timer til sidste træningssamling torsdag inden sæsondebuten dagen efter skulle der handles, og det skulle gå hurtigt.

- Det seneste døgn har ikke budt på megen søvn for mit vedkommende, men vi har da nået at lancere en foreløbig plan, nemlig at vores U19 træner Claus Brydensholt tager over, og han giver samtidig debut til en god håndfuld af sine U19 spillere, sagde Jørgen Kolter kort før kampstart.

U19-spillerne var dermed med til at udfylde tomrummet eller snarere de mange tomrum, der opstod i kølvandet på forårets nedrykning. Flere spillere skiftede umiddelbart til andre klubber, og på det seneste har andre bedt om en tænkepause.

Dermed var det et på mange pladser nyt og stærkt forynget Taastrup-hold, der stillede til start mod Roskilde Boldklub, der ligeledes talte mange unge spillere.

Spillemæssigt overtag til Roskilde Den afgørende forskel de to hold imellem blev, at Taastrup trods alt rådede over den nødvendige erfaring i alle kæder op gennem midten fra bageste Nicolai Dannemann Jørgensen til forreste Silius Motlagh bakket op af Mikkel Raagaard Knudsen, der endte med at blive hyldet som kampens spiller for værterne.

Roskilde havde det spillemæssige overtag i lange perioder. Kom også frem til afslutninger, men var bare gennemgående for ineffektiv. Her viste Taastrups afsluttere større konsekvens med en del nærgående forsøg, hvor to gav bonus. 1-0 var en realitet efter 14 minutter, da Silius Motlagh slap igennem og sendte bolden i kassen. 2-0 tegnede Mikkel Raagaard Knudsen sig for direkte på hjørnespark efter 32 minutters spil.

Kort ind i anden halvleg var han tæt på en gentagelse, da hans hjørnespark prellede af mod overliggeren, men ellers var det gæsterne, der spillemæssigt dominerede de sidste 45 minutter i stigende takt med, at trætheden og kramperne meldte sig hos det knap så trimmede, sammenbragte Taastruphold, der til gengæld viljemæssigt havde overskuddet.

Men det endte altså med en sejr på 2-0 til Taastrup FC i Sjællandseriens pulje 2.