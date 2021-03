Se billedserie Et ekesempel på Knud Milo Diemers kunst. Han udstiller værker på Galleri Kingo fra 4. marts. PR-foto

Nyt galleri slår dørene op: Vil vise kunst af høj kvalitet

Taastrup - 02. marts 2021 kl. 16:06 Kontakt redaktionen

Taastrup: Galleri Kingo er navnet på et nyt kunstgalleri, der slår dørene op for spændende udstillinger. Det sker torsdag den 4. marts kl. 18.00 med debutudstillingen med den lokale kunstmaler Knud Milo Diemer og skulptør Flemming Jørgensen, der er en af ejerne bag galleriet.

Parret Helle Hviid og Flemming Jørgensen har i mange år haft en drøm om at åbne eget kunstgalleri, og dette er nu blevet til en realitet. V

Galleriet ligger på Kingosvej 1A på HVidstenområdet i Taastrup.

»Vores vision er at fokusere på endnu mere kunst i Høje-Taastrup Kommune. Galleriet vil have skiftende udstillinger af malerier, skulpturer og meget andet. Galleriet satser på at vise kunst af høj kvalitet. Som gæst i galleriet finder du - ud over spændende udstillinger - også en hyggelig atmosfære, som gør, at besøget altid vil være en god oplevelse,« oplyser ejerne i en meddelelse.

Kunstnerne ser også frem til at udstille deres værker.

- Mine inspirationskilder er mange, lige fra billeder i hverdagen, filosofiske betragtninger, til billeder af internationale anerkendte kunstnere. Og mine malerier indeholder ofte henvisninger til de ting. Jeg ser selv mit univers som meget surrealistisk, ofte med en humoristisk twist. siger Knud Milo Diemer, som er billedkunstner, og har vist sine værker frem i over 30 år.

- Jeg arbejder i materialerne bronze, afrikansk fedtsten, granit og startede med at udarbejde skulpturer i gasbeton-sten. Mine primære motiver er organiske former og med inspiration fra den menneskelige krop, siger Flemming Jørgensen, som har arbejdet med skulpturer i over 10 år.

Husk tilmelding På galleriets åbningsdag vil der blive serveret vin og lidt knas.

Grundet Covid-19 og de deraf følgende restriktioner for forsamlinger, lukkes der kun 5 gæster ind i galleriet ad gangen, og man skal tilmelde sig for at komme ind.

Galleriet vil sørge for at følge retningslinjer med sprit, afstand med mere. Gå ind på hjemmesiden www.gallerikingo.dk og book en aftale.

Man kan også skrive en mail til hellehviid@gmail.com.