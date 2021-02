Peter Faarbæk (S), Irina Bjørnø (AL) og Emil Viskum (EL) ved krydset mellem Roskildevej og Taastrup Hovedgade, som er et af de steder, de mener, at hastigheden skal sættes ned.

Nyt forslag: Partier vil have hastigheden ned

- Alt for mange borgere har i alt for mange år været plaget af støj - det skal der gøres noget ved nu. Transportministeren har opfordret kommunerne til handling, derfor tager vi initiativet nu. Vi skal ikke acceptere et eventuelt nej fra politiet, men vil bringe det videre til transportministeriet, lyder det fra Peter Faarbæk (S) om baggrunden for forslaget.

Her foreslår de, at hastigheden sættes ned på udvalgte strækninger i kommunen.

Støj og hastighed dræber. Sådan lyder baggrunden for et nyt forslag, som Socialdemokratiet og Enhedslisten vil stille på tirsdagens byrådsmøde i Høje-Taastrup.

