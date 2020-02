Høje-Taastrup Gymnasium er et af de gymnasier, regionsrådet ønsker at indføre et kapacitetsloft på. De mener, der skal skæres kapacitet svarende til to klasser væk. Foto: Nicolas Stjernstroem

Send til din ven. X Artiklen: Nyt forslag: Færre pladser på lokale gymnasier Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt forslag: Færre pladser på lokale gymnasier

Taastrup - 07. februar 2020 kl. 11:21 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der skal indføres er loft over antallet af pladser på gymnasierne i Region Hovedstaden.

Det mener i hvert fald et flertal i regionsrådet i Region Hovedstaden, og det vil også ramme Høje-Taastrup Gymnasium.

Regionen indstiller nemlig til ministeriet, at der skal skæres to klasser væk fra det antal klasser, gymnasiet kan oprette i 2021.

Sidste år havde gymnasiet indberettet kapacitet til syv STX-klasser (den almene studentereksamen), med der blev kun oprettet to almindelige STX-klasser, to HF-spor og fire ASF-klasser, der er for unge med diagnoser inden for autismespektret (ASF).

Derfor giver det mening at justere kapaciteten, lyder det fra gymnasiets rektor, Mogens Andersen.

- Vi har jo ikke søgning til de klasser, så det er kun fornuftigt at tilpasse kapaciteten, siger han.

Ikke populært hos alle Det er regionens opgave at koordinere et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud til alle unge. Formand for Region Hovedstadens udvalg for forskning, innovation og uddannelse, Lars Gaardhøj (S) understreger, at man i regionen anerkender, at et kapacitetsloft ikke er lige populært hos alle:

- Som politiker i Region Hovedstaden har vi et ansvar for, at de mindre gymnasier også har elever, selvom det så medfører, at de store gymnasier måske skal være en lille smule mindre. Vi er klar over, at indstillingen kan betyde, at der er unge, som risikerer ikke at få opfyldt deres første prioritet, men hvis gymnasier ender med at lukke, så vil der også være mange unge, som ikke får deres første prioritet opfyldt, siger han.

Det foreslåede loft vil nedbringe kapaciteten med yderligere ni klasser fordelt på otte af regionens almene STX-gymnasier: Høje-Taastrup, Hvidovre, Sydkysten, Borupgaard, Nærum, Gladsaxe, Helsingør og Frederikssund.

Der skal mere til Et kapacitetsloft er ikke hele løsningen på udfordringen med overkapacitet, og for at være på forkant med et fortsat faldende elevtal opfordrer politikerne i Region Hovedstaden børne- og undervisningsministeren til at se på nye løsninger.

Herunder på muligheden for større ensretning på gymnasieområdet, hvor de forskellige gymnasieretninger i dag er underlagt forskellige regelsæt for kapacitetsfastsættelse og elevfordeling.

- Vi er klar over, at et loft over antallet pladser på udvalgte gymnasier ikke løser alle udfordringer. Vi vil derfor i den kommende tid tage en tæt dialog med alle centrale parter for at sikre, at der også fremover er et dækkende uddannelsestilbud til alle regionens unge. Vi vil blandt andet opfordre ministeren til at se på, om der er behov for et sæt fælles regler for både private og offentlige gymnasier på tværs af alle fire uddannelsesretninger, siger Lars Gaardhøj.

Region Hovedstaden har mellem 10.000-11.000 ansøgere til STX (den almene studentereksamen) om året.

Det er Børne- og Undervisningsministeriet, der fastlægger reglerne for kapacitetsfastsættelse og elevfordeling, men på offentlige STX- og HF-gymnasier kan regionerne indstille deres anbefalinger for loft over kapacitet til ministeren.

På HHX og HTX og på private STX- og HF-gymnasier fastlægger skolerne selv deres kapacitet.