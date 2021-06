Se billedserie Søbakkehusene består af 173 boliger fordelt på etagebyggeri og lejligheder. Visualisering: AKF Koncernen

Nyt byggeri tager form: Tidsplanen holder

Taastrup - 22. juni 2021 kl. 15:56 Kontakt redaktionen

For første gang i flere uger fik kranerne lov til at holde en pause, da der tirsdag blev afholdt rejsegilde på byggeriet af Søbakkehusene i Nærheden, som AKF Koncernens bygger.

Håndværkerne blev behørigt fejret, da blandt andet Høje-Taastrup Kommunes borgmester Michael Ziegler (K) hyldede dem for deres arbejde.

Søbakkehusene er beliggende ved Salamandersø og Nærhedens byhave.

De i alt 173 boliger i Søbakkehusene i Nærheden er fordelt på 29 rækkehuse, seks kædehuse, to etageejendomme og fem punkthuse. Dertil kommer et fælles parkeringshus. Det giver i alt 16.500 kvadratmeter bebyggelse.



- Vi igangsatte opførelsen af Søbakkehusene for knap et år siden, og det er næsten ikke til at tro, at hele området, der nu er bebygget med rækkehuse, etageejendomme, punkthuse og parkeringshus, var én stor mark. Nu kan vi se vores visioner for området blive til virkelighed: Et moderne og trygt boligområde, hvor børnefamilier, singler og par i alle aldre kan trives og leve tæt på byen, naturen og hinanden, siger projektchef i AKF Koncernen, Rune Skov-Nielsen.

Byggeriet, som CASA er entreprenør på, er kompliceret grundet den beskedne plads og behovet for adskillige kraner til at klare det store løftearbejde. Samtidig er der hensynet til de andre byggerier i Nærheden.



- Det er på projekter som dette, at vi virkelig ser værdien i at have gode samarbejdspartnere. Her kan »plejer« ikke bruges, og håndværkerne skal dagligt tænke kreativt. Den fleksible, løsningsorienterede tilgang er lige i CASAs ånd, hvilket gør det ekstra nemt for mig at hylde håndværkerne i dag, siger direktør for CASAs Nybyg Øst, Claus Møller.

Områdets udearealer indbyder til ophold, leg og fællesskab, og området er placeret centralt i Nærheden.

- Med Søbakkehusene skaber vi rammerne for den nemme hverdag, hvor alle vigtige dagligdagsfaciliteter som indkøb, fritidsaktiviteter, skole, børneinstitutioner og kollektiv trafik er inden for rækkevidde, og hvor det arkitekttegnede byggeri med forskellige boligtyper og -størrelser samt landskabet, hvori det ligger, giver plads til alle og understøtter fællesskabet blandt områdets beboere. Til december vil de første beboere flytte ind i Søbakkehusenes rækkehuse, og vi glæder os til at kunne byde de nye beboere velkommen hjem, siger Rune Skov-Nielsen.

Tidsplanen for byggeriet ser ud til at holde, og dermed er boligerne klar til indflytning i sommeren 2022.

