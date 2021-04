Se billedserie Det er på området her vest for den nye bro, at det kommende parkeringshus skal opføres. Illustration: Høje-Taastrup Kommune

Nyt P-hus på vej: Plads til 255 biler

Taastrup - 15. april 2021 kl. 11:34 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Delebiler, elbiler og samkørsel er nogle af de bæredygtige tiltag, den nye bydel Nærheden i Hedehusene har slået sig op på, og som skal være med til at reducere antallet af biler i byen. Men det ændrer ikke på, at der vil være biler i området, og de skal selvfølgelig også have et sted at parkere.

Derfor er der ønske om at opføre et parkeringshus ved Skolebakken tæt ved den nye bro over jernbanen. I det kommende parkeringshus vil der blive plads til cirka 255 biler samt fire parkeringspladser til motorcykler.

- Den sag var der ikke så mange ben i. Vi har hele tiden, vidst, at der skulle bygges parkeringshuse i bydelen, og vi er kun interesseret i, at der er bliver lavet nok parkeringspladser i området, forklarer Peter Faarbæk (S), formand for plan- og miljøudvalget.

Derfor har politikerne på det seneste byrådsmøde nikket ja til at sende en lokalplan for parkeringshuset i høring i fire uger.

En åben struktur Den nye lokalplan 4.42.16 sætter rammerne for, hvordan det nye parkeringshus skal se ud, og hvor stort det må være. Lokalplanen dækker et område på cirka 1.900 m2.

Ifølge lokalplanen skal parkeringshusets facader opføres som en åben struktur og beklædes med en form for semitransparente metalplader, hvoraf de nederste kan begrønnes med planter. Lokalplanen sikrer en variation i facader ved brug af forskellige mønstre, varierende tæthedsgrad, skift i mønsterretning og evt. brug af åbne felter.

Facader udføres i metal og skal have en mørk, varm kulør.

Parkeringshusets trappetårne må dog gerne udføres i beton, og der må gerne etableres solceller på taget, lyder det.

For at undgå lysgener hos naboerne skal belysning ved ind- og udkørsel samt opgange udføres med armatur med nedadrettet lys og være væghængt.

Med undtagelse af markering af ind/udkørsel og flugtveje bliver det med lokalplanen ikke tilladt at opsætte skilte på facaderne.

Ingen miljøvurdering Kommunen har også gennemført en miljøscreening af lokalplanforslaget for at vurdere, om der skulle udarbejdes en miljøvurdering.

På baggrund af screening vurderer kommunen, at lokalplanen ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger, og at der derfor ikke behøver at blive udarbejdet en miljøvurdering. Og den vurdering af politikerne også godkendt.

Kommunen vurderede nemlig, at planen ikke påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde og at det påtænkte byggeri og anvendelse ikke vil påvirke omgivelserne hvad angår støj, luft og vand.

Lokalplanen for parkeringshuset er nu i høring i fire uger, hvorefter den skal endeligt godkendes med eventuelle rettelser af byrådet.

