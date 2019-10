Se billedserie Hedeland Naturpark har renoveret Klatreskoven på den store Naturlegeplads. Foto: PR / I/S Hedeland

Nyrenoveret legeplads: Kom forbi klatreskoven

Taastrup - 18. oktober 2019

Hedeland Naturpark har renoveret Klatreskoven på den store Naturlegeplads.

Med den nye legeplads er der skabt et helt nyt legeområde, med spændende muligheder for at øve balance, gå armgang, klatre op og rutsje ned - eller bare ligge og dase i hængekøjen.

- Den nye klatreskov er udformet med tanke på at udvikle og udfordre børns motorik, på flere forskellige måder, siger formand for I/S Hedeland, Lars Prier.

Udover det fysiske, er leg med andre også tænkt ind. - Det har været vigtigt for os, at den nye Klatreskov også indbyder til lege man kan lege i fællesskab med andre, for eksempel at man sammen med andre forsøger at »komme hele vejen rundt« gennem tovbanen, siger Lars Prier og fortsætter.

- Naturlegepladsen er meget besøgt - hvilket vi er særdeles glade for. Vi tror på, at det er vigtigt, at man allerede i barndommen lærer at komme ud i naturen. Vi håber derfor at det nye legeområde kan bidrage til det, siger Lars Prier, som både er glad og stolt over nu at kunne byde publikum velkommen i den nye Klatreskov.

Rundt om Klatreskoven er der opstillet borde og bænke, hvor man kan spise medbragt mad.

Klatreskoven er udformet i samarbejdet med CADO A/S, Dansk leverandør af kvalitetslegepladser.

Naturlegepladsen ligger på adressen Vindingevej 201 i Hedeland.