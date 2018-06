De 39 nykårede zoopiloter og deres undervisere og repræsentanter fra Zoologisk Have. Foto: Skoletjeneste

Send til din ven. X Artiklen: Nykårede zoopiloter underviser på dyrskue Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nykårede zoopiloter underviser på dyrskue

Taastrup - 03. juni 2018 kl. 19:37 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

39 elever fra Gadehaveskolens 7. klasse har netop fået deres diplomer som zoopiloter. Fredag den 8. juni skal de med Zoo på dyrskue og undervise andre børn. Der blev holdt taler og klappet og hujet, da et nyt hold zoopiloter torsdag fik overrakt deres diplomer på Gadehaveskolen. 39 elever i 7. klasse er nu uddannet som hjælpere for Zoologisk Haves skoletjeneste, ligesom eleverne vil kunne hjælpe med formidlingsopgaver om dyr og natur for andre elever på Gadehaveskolen.

Det nye hold zoopiloter får også straks deres debut: Sammen med Zoo's skoletjeneste skal de stå for formidlingen til indskolingselever, der besøger Zoologisk Haves stand på Roskilde Dyrskue fredag den 8. juni.

Her kan de nykårede zoopiloter regne med en travl dag: Omkring 4.000 skolebørn er tilmeldt dyrskuet fredag, heraf er 2.000 indskolingselever, og Zoologisk Haves aktiviteter plejer at tiltrække en væsentlig del af dem.

Fjerde hold zoopiloter

De 39 elever er det fjerde og også det største hold zoopiloter, der er uddannet som led i partnerskabet mellem Gadehaveskolen og Zoologisk Have. Det er samtidig det første hold, som består af blandede klasser fra henholdsvis Gadehaveskolen og Selsmoseskolen, og Zoo's Skoletjeneste roser lærerne for at have skabt to velfungerende klasser, hvor samtlige elever nu er zoopiloter.

Partnerskabet mellem Gadehaveskolen og Zoologisk Have blev indledt i 2014. Partnerskabet var led i udviklingen af Gadehaveskolen som naturfaglig profilskolen, og Zoologisk Have var interesseret i at afprøve partnerskabsmodellen, som siden er udvidet til flere skoler.

Parternes mål var i fællesskab at udvikle nye undervisningsforløb og undervisningsmetoder - bl.a. med integreret anvendelse af IT både som redskab og til formidling. I samarbejdet indgår bl.a., at eleverne trænes i at undervise hinanden, og at de i det hele taget oplever, at seriøs skoleundervisning kan foregå i nye og skiftende rammer. "Matematik-undervisning kan lige så vel tage form på savannen i Søndermarken som i klasselokalet", lød det bl.a., da partnerskabet blev stiftet.

Zoo-forløb fra 0.-9. klasse

Undervejs er samarbejdet og undervisnings-forløbene udviklet og tilpasset. Modellen er i dag, at Gadehaveskolens elever har flere forløb sammen med Zoo's skoletjeneste i løbet af deres skoletid: Nemlig i 0. klasse, 3. klasse, 5. klasse og 7. klasse.

I 7. klasse gennemgår eleverne et forløb, hvor de kvalificeres til at blive zoopiloter. Zoopiloterne kan hjælpe med formidlingsopgaver til andre elever på skolen, og Zoologisk Haves skoletjeneste bruger også zoopiloterne til formidlingsopgaver: I 7. klasse får zoopiloterne opgaver på dyrskuet, i 8. klasse hjælper de ved den årlige naturvidenskabsfestival på Frederiksberg, og i 9. klasse hjælper de med aktiviteterne "Vinter i Zoo" i uge 7.