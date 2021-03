Der bliver nu etableret flere vandhuller i Solhøj Fælled. Det skal sikre bedre vilkår for spidssnudede frøer. Foto: Søren Schaadt Larsen

Artiklen: Nye vandhuller: Bedre ynglemuligheder for fredede dyr

Nye vandhuller: Bedre ynglemuligheder for fredede dyr

Nu er der godt nyt til den spidssnudede frø og stor vandsalamander, som begge er fredede. For Høje-Taastrup Kommune og Naturstyrelsen laver flere vandhuller og renser de eksisterende i Solhøj Fælled i Hedehusene, så dyrene bedre kan yngle.

Hele seks nye vandhuller bliver nu etableret i Solhøj Fælled ved Hedehusene. Samtidig bliver de fire eksisterende vandhuller renset for at skabe de bedst mulige vilkår for de fredede dyr.