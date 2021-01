Langt flere medarbejdere i Høje-Taastrup Kommune vil fra næste uge få tilbudt både den almindelige PCR-test og kviktesten, hvor man podes i næsen. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Nye tiltag: Langt flere medarbejdere skal testes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye tiltag: Langt flere medarbejdere skal testes

Taastrup - 24. januar 2021 kl. 14:36 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Fra næste uge kommer langt flere medarbejdere i Høje-Taastrup Kommune til at blive testet for Covid-19. Det oplyser borgmester Michael Ziegler (K), efter han forleden var indkaldt til møde med sundhedsminister Magnus Heunicke (S) om udnyttelse af ledig testkapacitet.

Læs også: Kommune køber termotøj til pædagoger

- Det blev lidt fremstillet som om, kommunerne skulle stå skoleret over for ministeren, men det endte næsten omvendt. Vi er nemlig mange kommuner, der længe har efterspurgt muligheden for at få flere kviktest til medarbejderne, men det har vi fået afslag på, forklarer Michael Ziegler.

Han er derfor ærgerlig over, at det er kommet til at fremstå, som om kommunerne har nølet med at komme i gang med at teste medarbejderne, for det har ikke været tilfældet, understreger han.

- Det skaber nogle unødvendige konflikter ude hos os i kommunerne, hvor medarbejderne ikke forstår, hvorfor vi ikke har testet. Men vi har ikke kunnet få lov, siger Michael Ziegler.

Det bliver der dog lavet om på nu, hvor der bliver skruet op for testningen.

- Nu skal vi ud over rampen. Nu får vi mulighed for at teste langt flere, og det skal vi selvfølgelig benytte os af, siger Michael Ziegler.

Det er frivilligt for medarbejderne, om de vil tage imod tilbuddet, men formanden for KL opfordrer til at lade sig teste.

- Det er frivilligt. Men det er utroligt vigtigt, at vi passer på vores mest sårbare, som risikerer at blive alvorligt syge af covid-19. Vores medarbejdere gør en kæmpe indsats for at hjælpe andre, så vi skal også passe på dem. Kviktest er et af de redskaber, vi har. Og det skal vi benytte os af, siger Jacob Bundsgaard.

Mange test på vej Høje-Taastrup har allerede været i dialog med Testcenter Danmark om at få seks pop-up-teststeder til kommunen i uge 4, altså i næste uge. Her vil der kunne gennemføres 1400 af de såkaldte PCR-test per uge, og de vil blive målrettet både medarbejdere og børn/forældre på det specialiserede børneområde og dagtilbudsområdet.

Derudover får kommunen nu mulighed for at teste flere med kviktest, og her har man søgt om mulighed for at teste 350 medarbejdere om ugen. De skal primært bruges på alle plejecentrene, hvor medarbejderne vil blive testet i forbindelse med vagtskifte morgen og aften, og så fortsætter kommunen de systematiske kvik-test på det sociale område/botilbuddene. Derudover vil de dagtilbud, der ikke ligger i nærheden af de seks pop-up-teststeder, blive tilbudt kvik-test i stedet.

Borgmester Michael Ziegler oplyser, at kommunen i øvrigt fortsat afventer information om den teststrategi, som blev efterspurgt før jul.

relaterede artikler

Her kan du blive testet i weekenden 22. januar 2021 kl. 18:23