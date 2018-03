Afstanden mellem de rigeste og fattigste i hovedstadsområdet vokser markant i disse år. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE). Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Nye tal: Større forskel mellem rig og fattig

Taastrup - 27. marts 2018
Af Stina Felby Egerup

Indkomstudviklingen er næsten gået helt i stå på den københavnske vestegn, så der nu er endnu større forskel mellem kommunerne i hovedstadsområdet.

Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE).

I det rigeste postnummer 2930 Klampenborg er indkomsten i gennemsnit 746.000 kroner per indbygger efter skat. Det er en hel del mere end i 2630 Taastrup, hvor den gennemsnitlige indkomst er 245.100 kroner efter skat.

Lidt bedre ser det ud i 2640 Hedehusene, hvor den gennemsnitlige indkomst sidste år var på 267.300 kroner per indbygger.

Ishøj er blandt de kommuner med lavest indkomst med et gennemsnit på 227.900 kroner per indbygger, mens Vallensbæk er længere oppe af listen med 280.700 kroner per indbygger i gennemsnit.

- Indkomsterne har udviklet sig skævt i hovedstadsområdet i de senere år. Mens de rigeste områder nord for København virkelig oplever heftige indkomststigninger, er indkomstudviklingen næsten gået helt i stå på den københavnske vestegn, siger analysechef i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) Jonas Schytz Juul.

- I Klampenborg, som er den absolutte højdespringer, er indkomsten vokset med over 140.000 kroner i gennemsnit siden krisen. På Vestegnen er indkomsten vokset med 3.000-4.000 kroner i samme periode. Det er dybt bekymrende, for det siger noget om, at den vækst, vi har oplevet siden krisen, er utrolig skævt fordelt. Selv inden for bygrænserne går der meget skarpe skel mellem de rigeste og fattigste områder, siger han.

Den vurdering er folketingsmedlem Mattias Tesfaye (S), som er valgt på Vestegnen, enig i.

- I Danmark kan børn af en enlig arbejdsløs mor spille på samme fodboldhold som direktørens barn. Det er en værdi, vi skal passe rigtig godt på. Den store ulighed mellem os, der bor her på Vestegnen, og vores medborgere i Nordsjælland er derfor et problem. På Christiansborg arbejder jeg derfor på, at alle danske kommuner skal hjælpe med at løse de sociale opgaver. Ligesom vi her i 2018 skal forhandle en boligpakke, hvor jeg vil være særligt opmærksom på, at lejerne ikke skal opleve voldsomme huslejestigninger, siger han.