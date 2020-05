I alt er 2234 borgere i Høje-Taastrup Kommune blevet testet for covid-19.

Artiklen: Nye tal: Så mange er testet for covid-19 i Høje-Taastrup

Nye tal: Så mange er testet for covid-19 i Høje-Taastrup

Statens Serum Institut offentliggør løbende tal for, mange danskere der bliver testet for covid-19, og hvor mange af dem der bliver testet positiv.

De seneste tal viser, at 146 personer fra Høje-Taastrup Kommune er testet positiv for covid-19. I alt er 2.234 personer blevet testet i kommunen, viser den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut fra tirsdag.

Der er i alt 50.686 indbyggere i kommunen, og omregner man antallet af positive test, svarer det til et gennemsnit på 288 smittede per 100.000 borgere – det tal, man kalder den kumulative tendens.

Dermed ligger Høje-Taastrup i én af de lidt højere kategorier med hensyn til antallet af smittede ud af otte kategorier i Danmark. Mængden af smittede er således over middel set i forhold til landet som sådan.

For lidt over en uge siden, den 29. april, var antallet af testede borgere på 1565, og heraf var 133 testet positive. Det svarede til 262 smittede per 100.000 indbyggere.