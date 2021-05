Nye tal: Kæmpe sogn må genåbne

Så er der godt nyt for de næsten 15.000 indbyggere i Taastrup Nykirke Sogn: Nedlukningen er slut for denne gang.

De testjusterede smittetal har nemlig nu været under grænsen i syv dage, og så bliver nedlukningen ophævet. Det sker fra lørdag den 1. maj og betyder, at blandt andre skolerne i sognet, Taastrup Idrætscenter og Taastrup Bibliotek igen må åbne.

Faktisk har smittetallene kun én enkelt dag været over niveau i sognet, men det var altså nok til den syv dage lange lukning.

Modellen for automatisk nedlukning blev dog kurtiseret af blandt andre borgmester Michael Ziegler for at være for rigid, idet man skulle lukke alle skoler i hele sognet, selvom der ikke nødvendigvis var smitte på de enkelte skoler.

Folketinget har nu justeret modellen, så smittetallene skal være lidt højere, før nedlukningen træder i kraft, ligesom man kan lave individuelle vurderinger af enkelte skoler.