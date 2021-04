Nye tal: Kæmpe sogn er fortsat tæt på nedlukning

Endnu et stort sogn, nemlig Høje Taastrup Sogn med 12.230 indbyggere, ligger dog fortsat lige på vippen til en nedlukning.

I Høje Taastrup Sogn er incidensen nu 450 og antallet af nysmittede er på 55. De to tal er steget siden mandag, hvor de var på henholdsvis 433 og 53.

Sogne kan åbne igen, når sognet er under niveau for ét af de relevante parametre i syv dage i træk.

Kommunen undgår nedlukning

Heldigvis er smittetallet for Høje-Taastrup Kommune fortsat under den magiske grænse på 200 smittede per 100.000 borgere i den såkaldte testjusterede incidens, og derfor undgår hele kommunen endnu engang nedlukning.