Se billedserie Sidste år havde 58,1 procent af eleverne på Høje-Taastrup Gymnasium anden etnisk baggrund end dansk. Foto: Kenn Thomsen

Nye tal: Indvandrere fylder nu mest i de lokale gymnasier

Taastrup - 22. oktober 2019 kl. 11:28 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Andelen af indvandrere og efterkommere i gymnasierne stiger, så de i 2018 udgjorde 12 procent af eleverne på landsplan.

Men på de to gymnasier i Høje-Taastrup Kommune er der nu flere elever med anden etnisk baggrund end dansk end etnisk danske elever, vider nye tal.

På Høje-Taastrup Gymnasium var andelen sidste år på 58,1 procent, mens den på Høje Taastrup Private Gymnasium var helt oppe på 87,6 procent.

Rektor har advaret Det er dog langt fra en ny tendens, og rektor på Høje-Taastrup Gymnasium, Mogens Andersen, har i flere år advaret om risikoen for at skabe parallelsamfund på særligt gymnasier på Vestegnen.

Rektor Mogens Andersen har tidligere påpeget, at det kan give udfordringer, hvis andelen af elever med anden etnisk baggrund end dansk overstiger 40 procent. Foto: Hans-Jørgen Johansen



I 2013 var andelen af elever, der er indvandrere eller efterkommere, 30,7 procent på Høje-Taastrup Gymnasium, men den var i 2017 steget til 57 procent. Samtidig er elevtallet faldet fra cirka 650 elever til cirka 550 elever.

- Så snart vi har 40 procent med anden etnisk oprindelse end dansk, så sker der noget, og søgningen styrtdykker blandt etnisk danske elever, der ikke søger gymnasierne på Vestegnen. Der er en klar tendens til, at de etnisk danske elever vil være i mindretal, og derfor forsvinder de fra søgningerne. Det er man nødt til at gøre noget ved, for ellers skaber man parallelsamfund, har han tidligere udtalt til DAGBLADET Roskilde.

Mangler indblik Mogens Andersen mener, at det er et problem, fordi gymnasiet gerne skulle være med til at integrere de unge menneske.

FAKTA Så stor del af eleverne havde i 2018 anden etnisk baggrund end dansk:



Høje Taastrup Private Gymnasium: 87,8

NEXT - Sydkysten Gymnasium (STX): 77,9

NEXT - Sydkysten Gymnasium (HTX): 59,5

HF & VUC, Hvidovre: 58,8

Høje-Taastrup Gymnasium: 58,1

Hvidovre Gymnasium & HF: 46,7

NEXT - Sydkystens Gymnasium (HHX): 42,6

NEXT - Albertslund Gymnasium (STX og HF): 39,8



Kilde: Danmarks Statistik

- Det er et problem, at vi har en skole, der ikke afspejler det samfund, som vi er en del af. Vi vil gerne have, at unge med anden etnisk baggrund end dansk skal forstå de værdier og normer, vi har i Danmark om for eksempel køn og ligestilling, men dem får de ikke indblik i, hvis ikke vi har ligesindede etnisk dansk unge på skolerne, sagde rektoren.

Han understreger dog også, at der ikke er problemer med eleverne på Høje-Taastrup Gymnasium, men at det blot ville være bedre, hvis de havde flere etnisk danske unge at spejle sig i.

Nye regler på vej Mogens Andersen har i den forbindelse været fortaler for at ændre hele gymnasiestrukturen og lave distrikter for gymnasierne, så gymnasierne ikke som udgangspunkt selv kan vælge, hvilke elever de vil optage.

En bred politisk aftale lægger dog op til, at gymnasierne fra næste skoleår skal have mulighed for at fordele eleverne mellem sig efter blandt andet bopæl, karakterer, samfundslag, religion og etnicitet. Et fordelingsudvalg, som består af rektorer fra gymnasier, skal således selv kunne fastsætte de lokale regler for fordeling af eleverne.

- Regeringen arbejder samtidig videre med en mere varig løsning, som kan sikre, at elevfordelingen på gymnasierne bedre afspejler befolkningssammensætningen, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).