Virksomhederne i hovedstadsregionen kommer til at mangle 32.500 faglærte i 2025. Derfor vækker det glæde, at flere unge i blandt andet Høje-Taastrup og Ishøj kommuner vælger at gå den vej. Foto: Per Jensen Foto: Per Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Nye tal: Flere unge vælger en erhvervsuddannelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye tal: Flere unge vælger en erhvervsuddannelse

Taastrup - 09. april 2019 kl. 15:17 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Høje-Taastrup Kommune er nu et skridt nærmere målet om, at 25 procent af de unge skal starte på en erhvervsuddannelse efter 9. og 10. klasse.

I år er der nemlig sket en stigning i antallet af unge, som har valgt den vej: 21,1 procent af de unge her har valgt at søge ind på en erhvervsuddannelse - året før var det 20,7 procent.

I det hele taget har erhvervsuddannelserne i Region Hovedstaden i år fået flere ansøgere end sidste år. Det viser de seneste søgetal for landets ungdomsuddannelser, som netop nu tikker ind. 14,2 procent af de unge i hovedstadsregionen har i år søgt ind på en erhvervsuddannelse efter 9. og 10. klasse - det er en stigning på 0,5 procent fra sidste år.

Stigningen vækker glæde i hovedstadsregionen. I fremtiden kommer virksomhederne nemlig til at mangle 32.500 faglærte i 2025 - særligt indenfor de såkaldte STEM-erhvervsuddannelser, som blandt andet er de tekniske og digitale erhvervsuddannelser. Derfor er der også behov for at arbejde videre med, at endnu flere i fremtiden vælger en erhvervsuddannelse.

- Det er helt centralt for hovedstadsregionen at vi får flere på arbejdsmarkedet med erhvervsfaglige kompetencer. Der er hårdt brug for eksempelvis tømrere, kokke og industriteknikere, så jeg synes, det er positivt for samfundet, at flere elever søger mod erhvervsskolerne og de spændende muligheder, der også ligger for den enkelte der, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

- Erhvervsuddannelserne har længe kæmpet med at få de unge til at søge den vej. Derfor har Region Hovedstaden i samarbejde med en række regionale aktører investeret i en række projekter, der skal skabe interesse for erhvervsuddannelserne blandt regionens unge. Tiltagene skal sikre, at alle elever i folkeskolens ældste klasser får en smagsprøve på erhvervsuddannelserne, siger hun.

Regionerne har desuden sammen med en række samarbejdspartnere udviklet forældreindsatsen Ditbarnsfremtid. Indsatsen kører frem til slutningen af 2020 og har til formål at inspirere forældre til at udforske erhvervsuddannelserne og fortælle om de muligheder, der er her.

Målsætningen i Region Hovedstaden er, at 25 procent af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen i 2020.