Smittetallene i Danmark er faldende, men i Høje-Taastrup har man stadig et højt antal smittede i forhold til indbyggertal. Borgmester Michael Ziegler kalder det ufedt. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Nye smittetal: Ufedt at vi stadig ligger i toppen

For nylig fik Høje-Taastrup Taastrup Kommune mulighed for at hjælpe Styrelsen for Patientsikkerhed med smitteopsporing.