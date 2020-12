Borgmester Michael Ziegler (K) hilser de nye restriktioner velkommen. - Det er nok nødvendigt, siger han. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Nye restriktioner på vej: - Det er nødvendigt

Taastrup - 01. december 2020 kl. 16:14 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Det møder lokal opbakning fra Høje-Taastrup borgmester Michael Ziegler (K), at regeringen tirsdag har meldt en række nye corona-restriktioner ud for at få smittetallet under kontrol.

Tallene har de seneste uger været særligt høje i hovedtsadsområdet, hvilket er baggrunden for, at mange af de nye restriktioner kun gælder for 17 kommuner i hovedstadsområdet - herunder Høje-Taastrup Kommune.

- Det må vi have en forståelse for. Lige nu ligger vi væsentlig lavere på listen, end vi har gjort før, men vi er også så småt ved at kravle op ad den igen. Så det er nødvendigt, at man sætter ind, siger Michael Ziegler.

Også tidspunktet for nye restriktioner synes han er rigtig.

- Vi går en tid i møde, hvor man opholder sig mere indendørs, så det giver god mening, at der bliver sat nogle rammer for, hvordan man er sammen. Jeg er ikke den rette til at dømme, om det så også er de rigtige retningslinjer, man har valgt, men det håber jeg selvfølgelig, det er, siger Michael Ziegler.

Unge skal gerne testes De nye restriktionerne vil gælde fra 7. december og indtil 2. januar 2021. De indebærer blandt andet en opfordring om, at alle unge i alderen 15-25 år lader sig teste inden juleaften, og testindsatsen og smitteopsporingen intensiveres i alle kommuner i hovedstadsområdet.

- Vi vil starte i Ishøj og Brøndby og køre som en karavane gennem kommunerne. Vi kommer også ud på jeres uddannelser og vil gøre alt, hvad vi kan for at komme ud til jer, sagde sundhedsminister Magnus Heunicke (S) henvendt til de unge ved tirsdagens pressemøde.

Derudover indføres der forbud mod undervisning på tværs af klasser på ungdoms- og voksenuddannelser.

På idræts- og foreningsområdet vil det i de 17 kommuner fremover kun være tilladt at deltage 10 personer ad gangen ved aktiviter, hvor det tidligere har været tilladt at være 50 for børn og unge under 21 år.

Derudover gøres de landsdækkende anbefalinger om antal kvadratmeter per handlende i butikker nu til et krav, og alle opfordres til at klare julegaveindkøbene alene.

Der kom ligeledes en kraftig opfordring til mest muligt hjemmearbejde for både offentlige og private arbejdspladser.

Mange flere er smittede De særlige restriktioner i Høje-Taastrup og de øvrige 16 kommuner i hovedstadsområdet bygger på anbefalinger fra sundhedsmyndighederne, som TV 2 er i besiddelse af.

Her fremgår det blandt andet, at smitten blandt beboere i hovedstadsområdet udgør 50 procent af alle bekræftede tilfælde på landsplan i perioden 21.-27. november.

Beboerne i de udvalgte kommuner udgør 23 procent af smitten i den samlede befolkning, skriver www.tv2.dk.

Har gjort meget For nogle uger siden nedsatte regeringen en taskforce, der skulle have særligt fokus på Vestegnen, og det arbejde har blandt andet udmøntet sig i en indsatsplan, som er baseret på de forskellige tiltag, der har haft succes ude i kommunerne. Taskforcen udvides nu med yderligere seks kommuner.

Mange af de anbefalede tiltag har Høje-Taastrup Kommune allerede sat i værk. Blandt andet havde man haft medarbejdere ude i de enkelte boligområder, i forskellige kulturelle foreninger, hos integrationsprojekter som Baba og Bydelsmødre, og så har man fået lavet plakater med sundhedsmyndighedernes anbefalinger på forskellige sprog, som er tilbudt boligområderne.

Dertil havde Høje-Taastrup Kommune sørget for at have medarbejdere ved regionens midlertidige testcentre i kommunen, som kunne forklare borgerne, hvad det eksempelvis betyder, hvis testresultatet er positivt, og hvordan de derefter skulle forholde sig.

