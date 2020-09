Der er indført nye restriktioner for besøg på plejecentrene i Høje-Taastrup Kommune.

Nye restriktioner: Besøg skal aftales på forhånd

Fredag klokken 16 kom Styrelsen for Patientsikkerhed med et påbud til kommunerne på Vestegnen: De skal nu indføre besøgsrestriktioner på alle pleje- og ældrecentre.

Baggrunden er de høje smittetal med coronavirus, der er konstateret på Vestegnen den senere tid.

I korte træk betyder påbuddet, at der fra nu og frem til foreløbig 1. oktober, ikke længere er fri adgang til pleje- og ældrecentre for alle besøgende, og at alle indendørs besøg skal aftales på forhånd.