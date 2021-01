Nye renoveringer: Politikere frigiver 18,5 millioner kroner

Hvert år foretages bygningstilsyn på alle de kommunale bygninger samt på Hedehusene Idrætscenter og Taastrup Idrætscenter, hvor behovet for vedligeholdelse og bygningsrenoveringer bliver registreret i en database. For at sikre bygningsmassen og et sundt arbejdsmiljø i bygningerne, prioriteres renoveringsopgaverne efter følgende kriterier: Myndighedskrav, Arbejdsmiljøforhold, Indeklima og Genopretning.