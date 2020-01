Se billedserie Skiltene med de nye parkeringsregler ved City2 er allerede hængt op, men de er fortsat tildækkede. Reglerne træder nemlig først i kraft den 1. februar. Foto: Kim Rasmussen

Nye regler ved storcenter: Snart skal du huske P-skiven

Taastrup - 10. januar 2020

Fra den 1. februar skal du huske at stille p-skiven, hvis du kommer i bil til shoppingcentret City2 i Høje-Taastrup.

Her indføres der nemlig en tidsbegrænsning på 4 timer for parkering, som dog fortsat vil være gratis.

- Baggrunden for ændringen er, at vi gerne vil sikre nok parkeringspladser til vores kunder. Vi oplever, at flere håndværkere og ansatte i virksomhederne omkring City2 parkerer på vores pladser, og det forventer vi vil fortsætte i fremtiden med de store forandringer, der er på vej i området. Derfor indfører vi de nye regler, forklarer Litten Bloch, marketingchef i DEAS, som administrerer City2.

Forandringerne, hun henviser til, er udviklingen af bydelen Høje Taastrup C, hvor området mellem City2 og Høje Taastrup Station på sigt skal udvikles til en ny og levende bydel. Det medfører vejomlægning og en masse nye byggerier, herunder et nyt rådhus, og et grønt parkstrøg. Og det har altså medført et øget pres på City2's parkeringspladser

Husk P-skiven For langt de fleste kunder vil den eneste ændring dog fremover være, at man nu skal huske at stille sin P-skive.

City2's egne analyser viser nemlig, at 95 procent af kunderne er i centret under to timer, så det bliver kun de øvrige fem procent, der bliver berørt af den nye ændring - og de kan altså gratis forlænge deres parkering i informationen eller på skærme, der opsættes inde i biografen i City2. Man kan forlænge sin parkering med fire timer af gangen.

Parkeringsvagterne på pladsen har scannere, så de kan i systemet tjekke, om en bil har fået forlænget sin parkering, selvom tiden ifølge P-skiven er udløbet.

Kan ikke »overnatte« Det bliver dog forbudt at parkere på pladserne mellem klokken 01.00 og 05.00, så man kan ikke længere lade sin bil stå natten over på City2's parkeringsplads.

Der findes også ladere til el-biler på City2 parkering, og her har man også oplevet, at folk har ladet deres biler »overnatte« på City2's parkeringspladser og dermed tanket gratis strøm. Det sætter de nye regler også en stopper for, så der altid er en ledig ladestander til dem, der lægger vejen forbi City2 i elbil.

Ansatte i City2 kan parkere på en særlig personaleparkering og bliver således ikke berørt af de nye regler.

Husk dog, at man fortsat kan få en bøde, hvis man har stillet sin P-skive, men holder ulovligt. Det gælder, hvis man for eksempel holder uden for en P-bås eller ulovligt på en handicap- eller taxa-plads.

En prøve-periode City2 har besluttet at indføre en såkaldt »prøve-periode« i februar måned, hvor man ikke vil få en bøde, hvis man har glemt at stille sin P-skive. I stedet får man en venlig påmindelse i forruden.

Men glemmer man det efter den 1. marts, så koster det altså et kontrolgebyr på 795 kroner.