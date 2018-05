Nye forpagtere: Forsamlingshus skal have en betydning

Parret, der begge er udannet kokke, ser frem til at overtage forsamlingshuset og vil arbejde for, at stedet får den betydning, som det tidligere har haft for lokalområdet. Et område, som Benny Friis kender særdeles godt, da han er vokset op på egnen ved Fløng og Hedehusene.

- Der ville være fint, hvis vi kunne have babyrytmik her eller have Ældre Sagen til at komme her fire gange om året. Bare for at der kommer liv i det. Vores ambition er, at vi skal have folk til at komme i spil med en god ide og høre, om det kan lade sig gøre, siger Benny Friis, der ser frem til både fester og andre arrangementer i forsamlingshuset.