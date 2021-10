Nye fartgrænser på vej: Her skal du løfte foden fra speederen

Der er nye fartgrænser på vej flere steder i Høje-Taastrup. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Taastrup - 05. oktober 2021 kl. 19:20 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Høj fart kan være årsag til trafikulykker, og nu har byrådet i Høje-Taastrup vedtaget, at hastighedsgrænserne sættes ned flere steder i kommunen.

Det er resultatet af den årlige vejbesigtigelse, der i år fandt sted i juni, hvor hastighed var et tilbagevendende punkt flere steder i kommunen.

Blandt andet Hveen Boulevard, Høje-Taastrup Vej og Sønderled får nye grænser.

På Høje-Taastrup Vej har der to gange være dødsulykke, hvilket betød at byrådet sidste år etablerede et længe ventet lyskryds Vej ved Kuldyssen, samtidig med at hastighedsgrænsen før og efter krydset blev lavet om fra 60 km/t til 50 km/t. Nu er det besluttet, at grænsen skal være 50 kmt/t på hele strækningen.

- Det er en gode idé, da der har været to dødsulykker, som har betydet, at nu skulle der gøres noget. Først blev der lavet lysreguleringen, og nu sænkes hastigheden. Det sikrer selvfølgelig ikke mod bilister, der er påvirket eller kører uansvarligt, siger Lars Prier (DF), formand for teknisk udvalg.

Roskildevej ændres ikke På Roskildevej har Socialdemokratiet sammen med Enhedslisten, SF og Alternativet ad flere omgange foreslået, at hastigheden på Roskildevej sænkes til 70 km/t.

Men det var der ikke opbakning til i byrådet, selvom Socialdemokratiet undervejs i den politiske proces flere gange har foreslået det. Det gælder blandt andet Dansk Folkepartis Lars Prier, der også er formand for teknisk udvalg

- Det er ikke Dansk Folkepartis vurdering, det er en god idé at sænke hastigheden på Roskildevej. Der skal være en fornuft i det, og vi har også et ansvar for trafikafviklingen, så man skal ikke bare skrue ned for hastigheden, siger Lars Prier.

Socialdemokratiet fremsatte ændringsforslag om, at hastighedsgrænsen skulle sænkes på Roskildevej fra kommunegrænsen ved Albertslund til Hveens Boulevard. Kun Enhedslisten var enige her, mens de øvrige 15 byrådsmedlemmer stemte imod.

Hugo Hammel fra Socialdemokratiet fortæller, hvorfor partiet gerne ser hastighedsgrænsen nedsat.

- Selve hastighedsgrænsen (på 80 km/t, red.) er ulogisk, når man kommer fra en strækning med 70 km/t. En ting er hastigheden og at folk kører stærkt. Noget andet er, at støjen stiger jo højere, hastigheden er. Så der er to ting i det, siger Hugo Hammel og fortsætter.

- Og logikken mangler også, når han har besluttet af sænke hastigheden fra på Hveen Boulevard henover jernbanen, så den er 70 km/t på hele strækningen. Så forstår vi ikke, hvorfor det ikke giver mening på Roskildevej, siger han.