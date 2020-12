Se billedserie De nye cykler blev indviet med en corona-venlig festlighed ved gadekærret i Sengeløse. Foto: PR

Nye cykler giver oplevelser og vind i håret på plejecenter

Taastrup - 08. december 2020 kl. 16:02 Kontakt redaktionen

Med en donation på 100.000 kroner fra TrygFonden har Sengeløse Plejecenter indkøbt to ladcykler, der har plads til en kørestol, så beboerne kan komme på en frisk cykeltur i lokalområdet.

En cykeltur i den friske luft skaber både glæde og rum for nye oplevelser. Det vil beboerne på Sengeløse Plejecenter nu få rig mulighed for med de to nye cykler, som plejecenteret har indkøbt.

Det er støtteforeningen Sengeløsevennerne, der står bag ansøgningen til TrygFondens regionale råd i Region Hovedstaden, og det glæder foreningens formand Birthe Eliasen, at kørestolsbrugere på Sengeløse Plejecenter nu kan komme en tur ud i det blå og få masser af vind i håret.

- Frisk luft er godt for os alle, og vi er meget glade og taknemmelige for de nye cykler, som betyder, at beboerne på Sengeløse Plejecenter nu kan komme på en tur ud i det blå. Det er jeg sikker på vil sprede glæde blandt beboerne, som her i disse corona-tider godt kan trænge til nogle nye oplevelser, siger Birthe Eliasen og fortsætter:

- De nye cykler er en drøm, der er gået i opfyldelse for alle på Sengeløse Plejecenter, og jeg ved, at plejecenteret blandt andet planlægger at bruge cyklerne til lokale udflugter, fx til det økologiske gartneri Grennessminde, og til at køre ud at handle. Jeg er overbevist om, at disse cykelture vil øge livskvaliteten for beboerne på Sengeløse Plejecenter.

Cyklerne blev indviet på Sengeløse Plejecenter ved en lille corona-venlig ceremoni, hvor der blev serveret lidt bobler og chokolade.

Det er TrygFondens regionale råd i Region Hovedstaden, der har givet donationen som led i TrygFondens samlede arbejde for at skabe bedre trivsel.