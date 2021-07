Se billedserie Høje-Taastrup byder ind på to stoppesteder på en ny såkaldt BRT-linje med hurtigbusser, der kan få status som station, hvilket vil medføre nye udviklingsmuligheder for området omkring dem. Illustration: Movia

Nye 'bus-stationer' skal give mulighed for tættere byggeri

Taastrup - 12. juli 2021 kl. 20:04 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Helt nye hurtigbusser på tværs af kommunerne giver ikke bare bedre muligheder for pendlerne. Det kan også give bedre muligheder for at udvikle nye erhvervsområder i kommunen - og måske dermed tiltrække endnu flere arbejdspladser.

Der er planlagt en såkaldt BRT-buslinje (Bus Rapid Transit) gennem Høje-Taastrup, og nu har kommunen søgt om at gøre to af stoppestederne på ruten til såkaldte stationsnære områder. Det åbner nemlig for en række nye muligheder.

- Det betyder, at vi får nye muligheder for at udvikle områderne. I vores tilfælde handler det om at udvikle to erhvervsområder, for vi er umiddelbart godt dækket ind på boligfronten, siger borgmester Michael Ziegler (K).

De to ansøgte områder ligger ved Husby Alle og Højvanggaard. Med forsøgsordningen kan man bygge mere intensivt i områderne omkring de stoppesteder, der får status af stationer.

Normalt er det kun togstationer, der giver mulighed for at gøre områder stationsnære, men med Fingerplan 2019 er der åbnet for en forsøgsordning, så også udvalgte fremtidige stationer på BRT-linjer kan udpeges til et stationsnært kerneområde indenfor 600 meters gangafstand fra stationerne.

Derudover skal forsøgsordningen være med til at belyse, om de mange daglige brugere af nyt byggeri vælger BRT-busser frem for bilen. Artiklen fortsætter under billedet.

Det er områderne omkring stoppestederne ved Højvanggaard og Husby Alle, at byrådet ønsker defineret som stationsnære, hvilket vil give helt nye udviklingsmuligheder. Illustration: Høje-Taastrup Kommune

I dialog med private De ansøgte områder i Høje-Taastrup er langt overvejende privatejede. Hvis ansøgningen imødekommes, vil Byrådet i det videre forløb derfor arbejde aktivt sammen med områdernes parter for at udvikle de stationsnære kerneområder, så brugen af den kollektive trafik fremmes mest muligt.

Byrådet vil arbejde for at områderne udnyttes som forudsat i Fingerplanen, det vil sige udvikles med funktioner, som har mange ansatte eller besøgende, og udnyttes med en høj bebyggelsesprocent. I arbejdet vil der desuden blive benytte en række forskellige virkemidler for at fremme brugen af den kollektive trafik.

Stor interesse Høje-Taastrup Kommune oplever i disse år en stor interesse fra erhverv for at lokalisere sig i kommunen. Gennem de seneste 10 år er antallet af ansatte i kommunen således vokset med mere end 10.000. Derfor ser byrådet en BRT-linje i Ring 4 som et væsentligt led i udviklingen af en sammenhængende Hovedstadsregion på tværs af byfingrene.

BRT vil binde det regionale knudepunkt Høje Taastrup Station sammen med områder i omegnen med større koncentrationer af boliger og erhverv. Det er forventningenm at dette vil være en katalysator for yderligere vækstmuligheder både lokalt men også i Omegnen generelt. I områderne omkring de to ansøgte BRT-stationer er der et større potentiale for fortsat vækst.

Efter sommerferien vil indenrigs- og boligministeren sammen med transportministeren beslutte hvilke kommuner, der får et betinget tilsagn om at kunne opføre større byggeri. Et endeligt tilsagn kan opnås, når der er truffet bindende beslutninger om finansiering, placering, anlæg og drift af BRT-linjerne.