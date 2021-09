Se billedserie Høje-Taastrup Kommunes nye rådhus er ved at blive opført i Høje Taastrup C. Men ingen af byggerierne er færdige endnu. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Nye billeder: Sådan kommer ny bydel til at se ud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye billeder: Sådan kommer ny bydel til at se ud

Taastrup - 21. september 2021 kl. 12:03 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Der bygges og bygges, og hver uge bliver det ene boligbyggeri større og større.

Det kan være svært at forestille sig, at der om få år står en færdig by.

Måske kan nye visualiseringer af Høje-Taastrup C gøre det lidt nemmer at forestille sig, hvordan bydelen kommer til at se ud.

Visualiseringerne er lavet, så de rigtige bygninger er indtegnet på de rigtige placeringer i bydelen og med de rigtige murstensudtryk.

Bydelen kommer til at byde på mange oplevelser og muligheder for områdets borgere.

Lars Bloch, der er direktør for Arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C, der står for udviklingen af området, er flere gange om ugen ovre i bydelen mellem de mange byggepladser.

Han har tidligere fortalt, at han er begejstret for at se udviklingen i bydelen, som, han mener, bliver et fedt sted.

- Når jeg kommer forbi, bliver jeg helt høj. Det er fedt med et sted, hvor der kommer til at blive så mange muligheder, og det er fedt, at man kan lave sådan et område med aktiviteter for alle i stedet for et poleret område, hvor der bare er græsmarker, og der ikke sker noget. Det er en af nøglerne her, siger Lars Bloch.

I de nye visualiseringer kan man blandt andet se, hvordan det nye parkstrøg kommer til at blive placeret i området, ligesom man kan se veje og stier i forhold til ejendommene.