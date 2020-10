Efterårstogene kører ud i Hedeland og det er Hedelands Veteranbane, der sørger for, at togene kører mellem Hedhusgården Station og Fem Ege Station på udvalgte dage i efterårsferien - og med mulighed for behørig afstand. Foto: Hedelands Veteranbane /www.ibk.dk

Nyd efterårets farver i et kørende veterantog

Turen går til Fem Ege Station ved naturlegepladsen, så der er god mulighed for at snuppe en tur rundt på forhindringsbanen for at få varmen, inden det næste tog kommer. Husk også at der er masser af havtorn i Hedeland. Bærrene kan man bruge til snaps, marmelade, smoothies eller bare rørt op med lidt honning på yoghurten.