Applus Bilsyn har åbnet en synshal på Rugvænget i Taastrup. Foto: Kasper Ellesøe

Send til din ven. X Artiklen: Ny synshal er åbnet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny synshal er åbnet

Taastrup - 24. september 2020 kl. 11:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Applus Bilsyn har netop åbnet en ny synshal på Rugvænget 33 i Taastrup. Og her glæder bilsagkyndig Mümin Gavaz sig til at betjene kunderne i området og give synshallen en god start.

- Vi er nyetablerede her i Taastrup, men kommer jo med et meget solidt og professionelt setup, som vi glæder os til at rulle ud. Dels har vi Danmarks bedste bookingsystem, og så har vi et utrolig skarpt fokus på at levere kvalitet i vores service. Det tror jeg, at folk vil mærke med det samme. Vores kunder skal gå herfra med en rigtig positiv oplevelse, siger Mümin Gavaz.

Synsvirksomheden er blevet kåret til Årets bilsynshal de seneste fem år i træk, og virksomheden offentliggør andre kunders bedømmelser af den lokale synshal. Den nye synshal har en Drive In, så man ikke behøver at booke tid i forvejen.

Applus Bilsyn har besluttet sig for at åbne en synshal, fordi man mener, at de mange indbyggere og en dynamisk infrastruktur giver muligheder for at hente mange besøgende til synshallen.

- Høje-Taastrup Kommune har cirka 50.000 indbyggere, herudover ligger vi et område tæt på IKEA, City2, og de store ringveje ud mod Roskilde og ind mod København eller sydpå mod Køge, hvor der dagligt kører tusindvis af bilister frem og tilbage. Samlet medfører det en enorm biltrafik i området, og derfor potentielt set også et sundt marked at drive bilsyn i. Vi er meget begejstrede for åbningen og glæder os til at servicere kunderne, siger adm. direktør hos Applus Bilsyn Per V. Rasmussen.