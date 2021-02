Ny strategi: Sådan skal flere lokkes til at bruge naturen

Det skal være nemmere at bruge naturen og få del i den friske luft.

For at opnå det har byrådet i Høje-Taastrup Kommune netop vedtaget en ny såkaldt friluftstrategi med målet om at flere borgere skal have et aktivt udeliv, uanset om det er for at køre på mountainbike i Hedeland, sove i shelter ved hakkemosen eller lufte hunden i Røjlegrøften eller et andet grønt område.