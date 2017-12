Se billedserie Sådan forestiller Cebra Arkitekter sig, at det nye landsbyhus »Gadekæret« i Reerslev skal se ud.

Send til din ven. X Artiklen: Ny støtte: Længe ventet multihal rykker nærmere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny støtte: Længe ventet multihal rykker nærmere

Taastrup - 14. december 2017 kl. 16:29 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgerne i landsbyerne Reerslev og Stærkende i Høje-Taastrup har i mange år haft et stort ønske: En ny multihal, der kan samle byen og danne ramme om fælles arrangementer og idrætsbegivenheder. Og nu er drømmen rykket et skridt nærmere: Lokale og Anlægsfonden har nemlig bevilget 2.972.625 kroner til etableringen af et nyt landsbyhus i Reerslev, skriver DAGBLADET Roskilde.

- Det bliver et godt samlingssted for alle generationer i vore landsbyer. En tiltrængt opgradering af en udtjent gymnastiksal. Et fantastisk lokalt teamwork gennem snart 20 år har utrætteligt mobiliseret mange frivillige kræfter, så egen-opsparingen kom på plads. Dels på vore jobs på Roskildefestivalen og som hjælpere ved Kandisballerne i Tune. En bevilling fra Lokale og Anlægsfonden er et fantastisk skulderklap til vores projekt, der sammen med støtten fra Høje-Taastrup Kommune og vores egen opsparing skal gøre os attraktive overfor de fonde, der skal sikre den sidste del vi mangler, siger Frands Bennetsen, formand for den lokale Halforening, der arbejder for projektet.

Projektet er tegnet af CEBRA Arkitekter. I alt koster det 14,86 millioner kroner at etablere landsbyhuset, der går under navnet »Gadekæret«

Dets ambitiøse arkitektur skal skabe et opsigtsvækkende idræts- og kulturbyggeri, der samtidig er tilpasset - og inspireret af - den lokale atmosfære og særpræg. »Gadekæret« bliver et moderne samlingssted med en rund form og naturligt lysindfald fra oven. Den runde bygning placeres frit af andre bygninger, men nær Reerslev Skole og de nye udearealer på området.

Landsbyhusets markante tag og runde form er ikke kun et æstetisk udtryk, det giver også mulighed for at placere forskellige aktivitetsmuligheder rundt om det 620 m² store sportsgulv i midten. Der bliver 112 m² aktivitetsareal uden om sportsgulvet, et balkonareal på 54 m² samt lounge, omklædning, tekøkken og depotrum. I alt bliver bygningen på 950 m².

Flere udskæringer i bygningen giver adgang til udearealerne på i alt 1.833 m² med ankomstterrasse, to fitnessterrasser i direkte sammenhæng med bygningen, så der bliver læ til aktiviteterne, og et aktivitetsareal til streetsport, boldspil og løbetræning. Ankomstterrassen står i forbindelse med Reerslev Skole, mens de øvrige terrasser skaber forbindelse til fodboldbanen og det omgivende grønne område.

- Landsbyhuset i Reerslev bliver et eksempel på, hvordan to landsbysamfund kan gå sammen om et fælles mødested til idræt og kulturliv. Projektet viser også, hvordan der kan etableres spændende arkitektoniske løsninger til fritidslivet for en begrænset økonomi, som vil vække interesse mange andre steder, hvor der arbejdes med lignende idéer til faciliteter, siger Birgitte Carlsen, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden.

Høje-Taastrup Kommune støtter projektet med 3 mio. kr. Den lokale sammenslutning »Halforeningen« bidrager med 1 mio. kr. Lokale og Anlægsfonden har altså netop bevilget 2.972.625 kr. til projektet.