FGU-Skolen Øst i Høje-Taastrup erstatter blandt andet Produktionsskolen Greve og Høje-Taastrup. Her er det direktør for FGU-Skolen Øst Søren Elnebo Lau, og næstformand i FGU?s bestyrelse, Morten Dahlin, der besøgte den tidligere produktionsskole. Foto: Janus Spøhr

Ny skole skal indvies: Får hovedsæde i Høje-Taastrup

Taastrup - 07. august 2019 kl. 09:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er nu snart to år siden, at samtlige af Folketingets partier indgik »Aftale om Bedre Veje til Uddannelse og Job«, og nu er den Forberedende Grunduddannelse (FGU) klar til at blive indviet i form af FGU-Skolen Øst med de fem nye FGU-Skoler i Høje-Taastrup, Greve, Solrød, Roskilde og Lejre.

FGU-Skolen Øst er etableret som følge af lov om Forberedende Grunduddannelse som en statslig selvejende uddannelsesinstitution i et samarbejde mellem Høje-Taastrup, Greve, Solrød, Roskilde og Lejre Kommuner med hovedsæde i Høje-Taastrup og med lokale FGU-skoler i alle fem kommuner.

FGU er en af de vigtigste opgaver i kommunalt og statsligt regi i mange år. Der er desværre alt for mange unge, der ikke kommer i gang med eller gennemfører en ungdomsuddannelse.

Cirka 20 procent af de unge har ikke fået en ungdomsuddannelse syv år efter grundskolen, og en del af dem er heller ikke i beskæftigelse. Et af svarene på den udfordring har været at samle de forberedende tilbud i FGU, så de unge lettere kan finde den rette uddannelsesretning og få den støtte, de har brug for.

- FGU skal løfte en af de sværeste, men også en af de vigtigste opgaver i vores uddannelsessystem, nemlig at klæde disse unge på til at komme videre i uddannelse, beskæftigelse og i livet. Mange af de elever, som vi vil få på FGU'en har dels brug for opkvalificering af deres uddannelsesmæssige kompetencer, og dels brug for at opleve succes med uddannelse og tiltro til egne evner, siger bestyrelsesformand for FGU-Skolen Øst Jette Henning (A), der også er formand for Skole- og Børneudvalget i Roskilde Kommune.

I alle 98 kommuner i Danmark kan unge under 25 år fra 1. august gå på Forberedende Grunduddannelse i op til 2 år, og arbejde med at udvikle faglige, personlige og sociale kompetencer i et nyt og inspirerende undervisningsmiljø, der bygger videre på produktionsskolernes 40 års erfaring med læring gennem praksis og produktion, og VUC's mangeårige erfaringer med at bidrage til de unges dannelse og læring med undervisning i almene fag.

»I er allerede eksperter i arbejdet med de unge«, skriver børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i et brev til FGU-Skolerne i forbindelse med uddannelsens officielle begyndelse 1. august.

Og det er der noget om, for på alle FGU-Skolerne står der dygtige og dedikerede medarbejdere med en mangfoldig faglighed klar til at modtage de unge mandag den 12. august. På de fem skoler i FGU-Skolen Øst forventes omkring 500 unge årligt at gennemføre et forløb, som skal sætte dem i stand til at nå deres mål indenfor forskellige uddannelsesområder og beskæftigelse.

Der har været investeret mange kræfter fra ledere, medarbejdere og repræsentanter fra kommunalbestyrelser, arbejdsgivere, arbejdstagere og erhvervsuddannelser i etableringen af FGU'en i de fem kommuner.

Et engagement, som forsætter de kommende år, hvor den nye uddannelse skal foldes ud, og der skal etableres samarbejde med det lokale erhvervsliv og de øvrige ungdomsuddannelsesinstitutioner i lokalområdet.

I Høje-Taastrup Kommune indvies den nye skole mandag den 12. august klokken 9.00-9.30. Borgmester Michael Ziegler, bestyrelsesformand Jette Henning (A), Direktør fra FGU-Skolen Øst Søren Elnebo Lau og skoleleder Sus Berlick vil være til stede. Det foregår på adressen Rugvænget 7, 2630 Taastrup.