Sportsmaster tilbyder nu at holde åbent for særligt sårbare kunder uden for normal åbningstid, også i butikken i City2.

Ny service for sårbare kunder: Butik holder åbent efter lukketid

Årets største handelsmåneder og højsæson for gavekøb står for døren, men i disse corona-tider er det langt fra alle danskere, der har lyst til at handle i fysiske butikker.

- I de kommende måneder vil butikschef Michael Kaarde og personalet i Sportsmaster i Taastrup gøre det lettere for de, der har behov for mere fleksibel shopping i disse corona-tider. Sammen gør vi det muligt for kunder, der er mere sårbare og skal tage større hensyn til sig selv eller deres familie, at komme ind i Sportsmaster uden for de travle perioder - det kan være før eller efter normal åbningstid eller på tidspunkter, hvor vi ved, der ikke er travlt, siger administrerende direktør i Sportsmaster, Andreas Holm og fortæller, at butikschefen i Taastrup har et meget præcist overblik over, hvornår der er 'run' på i forretningen og hvornår, der er mere stille.