Ny salon åbner: Man skal huske at gøre noget for sig selv

- Taastrup kan efter min mening noget helt specielt. Det giver mig en følelse af at være hjemme med blandt andet den smukke natur og hyggelige hovedgade, samtidig med at have alle fordelene fra storbyens muligheder indenfor rækkevidde. Jeg er meget glad for, at vi valgte at flytte til Taastrup. Her er en helt anden ro, som jeg sætter stor pris på. En ro som afspejler sig i mine behandlinger. Det er vigtigt for mig, at man kan komme hos mig og stresse af og lade op. Det er så vigtigt, at man husker at gøre noget godt for sig selv, og ikke glemmer sig selv i dagligdagens ræs, siger Maria Razvi Therkildsen.