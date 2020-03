Se billedserie Der er blandt andet forslag om at gøre Hedehushallen til et nyt knudepunkt i Hedehusene, hvor man kan samle en række idrætsfaciliteter. Foto: Bjørn Armbjørn

Ny plan lægger op til nedrivning af skoler

Taastrup - 11. marts 2020 kl. 14:17 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Der bliver ikke revet idrætsfaciliteter ned, før der er bygget nyt, som kan huse de aktiviteter, der foregår i dag.

Så klar er udmeldingen fra borgmester Michael Ziegler (K) om de fremtidige idrætsfaciliteter i Hedehusene.

Udmeldingen kommer, efter blandt andre formanden for Hedehusene Idrætsforening har udtrykt bekymring for, om der kommer til at mangle idrætsfaciliteter i fremtiden, når Hedehusene Skole og Charlotteskolen skal lukkes og eleverne flyttes over på den nye skole i Nærheden. Foreningen har i dag mange hold på begge skoler, og den frygter derfor, at mange hold ikke vil have steder at udføre deres aktiviteter

Men det kommer altså ikke til at ske, forsikrer Michael Ziegler.

Lægger op til nedrivning Byrådet skal på sit næste møde den 17. marts tage stilling til en ny udviklingsplan for Charlottekvarteret, og den lægger blandt andet op til ændringer på de to skoler.

- Med planen beslutter vi IKKE at rive nogle bygninger ned, men vi lægger nogle spor til fremtiden. Vi lægger blandt andet op til, at der vil blive nedrevet dele af de to nuværende skoler, som vil blive erstattet af boligbyggeri, fortæller Michael Ziegler.



I planen er der forslag til, hvad der skal være de bymæssige omdrejningspunkter i Hedehusene i fremtiden (de røde skraverede felter), og her kan man se, at Hedehusene Skole og Charlotteskolen ikke er ét af dem. Det er til gengæld et nyt knudepunkt omkring den nuværende Hedehushallen, hvor der lægges op til at opføre flere idrætsfaciliteter, ligesom Springcentret og den nye skole udgør et knudepunkt og Bymidten i Hedehusene et tredje. Illustration: Høje-Taastrup Kommune



Når eleverne fra Hedehusene Skole og Charlotteskolen skal samles på den nye skole i Nærheden, giver det nemlig ikke mening at lade bygningerne stå helt tomme. Derfor skal byrådet senere tage stilling til, om dele af skolerne skal rives ned, men det vil ske i en særskilt sag, understreger borgmesteren.

- Under alle omstændigheder vil der i hvert fald gå nogle år endnu, før nogle idrætsfaciliteter rives ned, og det sker altså ikke, før der er en plan for, hvor de nuværende aktiviteter så kan finde sted, siger Michael Ziegler.

Det lyder da også fra administrationen, at der vil være behov for et »overgangsscenarie«, hvor idrætsaktiviteterne forbliver i Charlottehallen, Hedehushallen, Tennishallen og Hedehusene skole, indtil at finansiering af de nye faciliteter falder på plads.

Samles ved hallen? I udviklingsplanen lægges der op til at samle en række idrætsfaciliteter i området omkring Hedehushallen og gøre det til en attraktion i området.

- Med udviklingsplanen for Charlottekvarteret tager vi ikke stilling til den egentlige struktur på idrætsfacilitetsområdet i Hedehusene. Vi er slet ikke færdige med at se på, hvad der er behov for, ligesom der stadig er rum til, at borgerne i området kan blive hørt, siger Michael Ziegler.

