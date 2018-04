Se billedserie Sådan ser forslaget til det nye byggeri ud, som kan rumme i alt 64 boliger.

Ny plan: 64 boliger på vej til Høje Taastrup

Taastrup - 18. april 2018 kl. 11:26 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Så er der endnu flere boliger på vej til Høje Taastrup. En ny lokalplan vil bane vejen for 64 nye boliger på et 8.000 m2 stort område i Høje Taastrup by, skriver DAGBLADET Roskilde.

Området afgrænses af Halland Boulevard, Eigtveds Allé og Niebuhr Gade, og her er det planen at opføre nye etageboliger i 2-4 etager.

Derudover kan der opføres et beboerhus på 100 m2 samt overdækninger og skure til cykler og gartnerformål m.m.

- Området har tidligere været udlagt til erhverv, men med de nye planer for Høje Taastrup C giver det god mening, at der nu kommer boliger i stedet, siger Peter Faarbæk (S), formand for plan- og miljøudvalget, som netop har givet grønt lys for det nye lokalplanforslag.

Bebyggelsen skal opføres som en stok-bebyggelse i 3-4 etager. Bygningerne afgrænser et centralt fælles opholdsareal, samtidig med at der bliver åbenhed og god indsigt fra omgivende veje og bebyggelser. Der vil blandt andet blive indgang til trappeopgange fra Eigtveds Allé.

Bebyggelsen opføres med murede facader i gule nuancer med fladt tag eller symmetrisk saddeltag.

Der stilles krav om altan eller minihave til alle lejligheder. Og der udlægges 1 parkeringsplads per bolig. Endelig gøres det til en betingelse for ibrugtagning af bebyggelsen, at der er opført et fælles beboerhus.

Lokalplanen inddrager områder, der i gældende planer er udlagt til fælles fri- og parkeringsarealer for hele bydelen, men med de medfølgende parkeringskrav vurderer administrationen, at der vil være tilstrækkelig nærparkering og udeopholdsarealer for de nye boliger. Parkeringskravene for de omliggende boligbebyggelser er stadig opfyldte på eksisterende parkeringsområder.

Lokalplanforslaget skal nu først behandles i byrådet den 24. april, og hvis politikerne her siger god for det, bliver det sendt i offentlig høring. Herefter skal det endnu engang politisk behandles inden en endelige godkendelse.