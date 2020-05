Ny mobilmast skal give bedre dækning

Den nye mobilmast bliver placeret ved Hedesvinget i den nye bydel Nærheden, og masten kommer til at dække Hovedgaden, stationen og boligområdet syd for togbanen samt den nye bydel Nærheden.

Telia-masten rummer både 3G og 4G-teknologier, som udover almindelig taledækning også giver mulighed for høje internethastigheder til blandt andet at streame tv, film og serier i bedste kvalitet og højeste skærmopløsning.

- Telia opgraderer og udvikler løbende mobilnetværket gennem investeringer i den infrastruktur, som er helt central for digitaliseringen af Danmark. Hvad enten der er tale om opsætning af flere master eller teknologiske opgraderinger af eksisterende master, så handler det for os om at sikre god og effektiv netværksdækning i alle dele af landet, siger Henrik Kofod, Teknologidirektør i Telia med det overordnede ansvar for mobilnetværket.