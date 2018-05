Ny mægler rykker ind i Hedehusene: »Jeg tror på Hedehusene som by«

»For det første tror jeg på Hedehusene som by og vil gerne bakke om den, for det andet er boligmarkedet i vækst, for det tredje vil vi gerne skabe en synergi mellem vores butikker i Roskilde og Taastrup. Hedehusene er i vækst, og det er en spændende by tæt på København, hvor man får meget for pengene. Og jeg tror på, at der nok skal komme gang i hovedgaden igen, og jeg tror, at Nærheden er vigtig, for at det sker. Og jeg er overbevist om, at det nok skal komme. Byen er jo ikke helt død, selvom der har været en stor udskiftning. Der er stadig mange gode forretninger i Hedehusene,« siger Anne Crone, som også er af den overbevisning, at hvis man som ejendomsmægler vil investere i et område, er man nødt til at være til stede.