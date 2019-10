Se billedserie En ny lektiecafé ved navn Lectio-klubben så torsdag dagens lys. Ungdommens Røde Kors i Høje Taastrup og idrætsklubben TG80 IF står bag, men den er åben for alle elever i alderen 8-12 år, der har behov for lektiehjælp. Foto: Mie Neel Foto: Foto:Mie Neel

Ny lektiecafé blander lektier og fodbold

Taastrup - 25. oktober 2019

En ny lektiecafé så torsdag dagens lys, da Lectio-klubben slog dørene op.

Lektiecaféen ligger i Taastrupgaard, men den er åben for alle 8-12-årige skoleelever i Høje-Taastrup Kommune

Det er Ungdommens Røde Kors Høje Taastrup, der sammen med den lokale fodboldklub TG80 IF står bag Lectio-klubben, som holdes hver tirsdag og torsdag kl. 17.00 - 20.00.

Opdelte hold Tirsdag er for pigerne - og torsdag er for drengene, men det er meningen, at holdene på sigt skal være for begge køn.

- Opdelingen er mest sket af rent praktiske årsager, da pigeholdet i TG80 IF træner om tirsdagen og drengene om torsdagen. Vores håb er, at vi kan fange nogle af børnene fra klubben, som måske kunne have brug for lidt ekstra hjælp til skolearbejdet, siger Andreas Nyrop Hjorth fra Ungdommens Røde Kors' Lokalafdeling.

- Derudover vil vi gerne starte stille og roligt med mange frivillige, og vi ved, at det her i begyndelsen vil handle meget om at få opbygget nogle gode relationer til børnene og ikke mindst forældrene i boligområdet, siger han og fortæller, at man derfor også har gjort et stort forarbejde for at fortælle om det nye tilbud i skoler, fodboldklubben og andre steder.

Lektiecaféen vil blive holdt i TG80 IF's nyrenoverede lokaler på Taastrupgårdsvej 19.

Lectio-klubben er udtryk for en nytænkning, hvor frivillig lektiehjælp og frivillig foreningsidræt går hånd i hånd:

Det vil sige, at børn, der gerne vil modtage lektiehjælp, samtidig oplever klublivet hos TG80 IF og kan blive inspirerede til at blive en del af idræts- og foreningslivet. Og børn, der dyrker idræt, oplever, at tilbuddet om lektiehjælp rykker helt tæt på dem og måske bliver nemmere at tage imod.